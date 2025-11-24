Još jedan zlatni dan za Hrvatsku u Tokiju: Kolovrat i Nekić su postale olimpijske prvakinje!

Debitantski nastup na Deflimpijskim igrama za Miju Nekić pretvorio se u senzacionalan rezultat - zlatnu medalju u bacanju diska. Najbolji hitac dana iznosio je 46,23 metra, čime je uvjerljivo zauzela prvo mjesto i potvrdila status jedne od najvećih mladih nada hrvatske atletike. Disk baca tek od 2022. godine, a s trenerom Markom Mastelićem u kratkom je vremenu izgradila impresivnu međunarodnu karijeru, koju je prošle godine potvrdila i svjetskim srebrom. U istoj disciplini nastupila je i zlatna kopljašica Laura Štefanec, koja je u bacanju diska zauzela osmo mjesto.

- Ovo su moje prve Deflimpijske igre, prva medalja, i to zlatna. Na to sam jako ponosna i jako sam sretna. Znala sam, kad sam dolazila ovdje, po što dolazim i drago mi je što sam to ostvarila. Želim zahvaliti svom treneru, timu, Deflimpijskom odboru, prijateljima i obitelji. Bez njihove podrške ne bih bila tu gdje jesam - rekla je zlatna Mia.

- Danas su se ostvarili naš cilj i plan koji smo gradili posljednje četiri godine otkad

Foto: Tomislav Čizmadija

Foto: Tomislav Čizmadija

je Mia kročila na atletski stadion. Presretni smo što donosimo kući još jedno olimpijsko zlato, dan nakon Laurina uspjeha. Moj trenerski san se ispunio. Mia je mlada sportašica koja puno obećava i mogu reći da ovdje nećemo stati. Bit će još puno medalja - poručio je Marko Mastelić, Mijin trener.

Hrvatska tekvandoašica Matea Kolovrat osvojila je zlatnu medalju u kategoriji +67 kg. U četvrtfinalu je svladala Indijku Sharmu, u polufinalu Korejku Lee, a u finalu je pobijedila Uzbekistanku Abdiyusupovu i tako Hrvatskoj donijela novo zlato. Njezina reprezentativna kolegica Petra Goleš osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 49 kg. Goleš je u osmini finala svladala predstavnicu Hong Konga, potom i Iranku Gholami. U polufinalu ju je zaustavila Ruskinja Satushieva, ali je u borbi za broncu bila bolja od Libanonke Salibe i donijela Hrvatskoj još jednu medalju.

Foto: Tomislav Čizmadija

- Ovo je moja druga deflimpijska medalja i jako sam ponosna na broncu. Prve dvije borbe odradila sam odlično, a u trećoj me zaustavila Ruskinja, koja je kasnije osvojila prvo mjesto. U repasažu sam ponovno bila vrlo dobra jer sam se trudila i marljivo trenirala cijelo ovo vrijeme. Zajedno s trenerom dogovorila sam taktiku i odradila sve kako treba - rekla je Petra.

U streljaštvu je zapažen rezultat ostvarila Lana Skeledžija, koja je u disciplini 25 metara pištolj zauzela vrlo dobro peto mjesto. U bazenu je nastupio i Antonio Žgomba, koji je plivao 100 metara leptir, ali nije uspio izboriti finale među osam najbržih.

Nakon niza sjajnih rezultata, uključujući dvije zlatne i četiri brončane medalje u svega nekoliko dana, hrvatsku delegaciju u Tokiju očekuje još nekoliko važnih nastupa, a završetak Igara mogao bi donijeti i nove razloge za slavlje.