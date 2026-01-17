Još jedna Hrvatica izborila je plasman na Olimpijske igre

Odlične vijesti stigle su u petak iz ureda Međunarodnog klizačkog saveza (ISU), koji je potvrdio da će Hrvatsku na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u brzom klizanju na kratkoj stazi predstavljati Valentina Aščić i Katarina Burić.

Za 27-godišnju Valentinu Aščić to će biti drugi nastup na olimpijskim igrama, nakon što je prije četiri godine u Pekingu ispisala povijest kao prva hrvatska predstavnica u brzom klizanju na kratkoj stazi. Tada je u disciplini 500 metara osvojila 23. mjesto, dok je na dionici od 1500 metara završila na 26. mjestu. Valentina će u Milanu nastupiti u tri discipline na 500, 1000 i 1500 metara.

Olimpijski debi će u Milanu imati 28-godišnja Katarina Burić, a ona je pravo nastupa u opsežnim kvalifikacijama stekla u disciplini 1500 metara.

Zagreb: Hrvatske reprezentativke u brzom klizanju odradile jutarnji trening | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Brzim klizanjem bavi se više od 20 godina, a članica je KBK Meteor iz Zagreba.

"Prije nekoliko godina, kad nas je netko pitao imamo li šanse za OI, pomislili smo da je čudo ako bi se jedan članm plasirao. Danas imamo dvije. Počeli smo ni iz čega, skupljali novac za natjecanja, a godinama kasnije san je postao stvarnost", poručili su iz kluba.

Nažalost, s obzirom na to da kvalifikacijski proces favorizira brojnije reprezentacije, pa ozljede ili bolesti u trenutku kad se održavaju kvalifikacijska natjecanja smanjuju izglede reprezentacijama kao što je Hrvatska, na ovogodišnjim Igrama smo ostali bez predstavnika u muškoj konkurenciji.

Stoga i sama kvalifikacija Valentine Aščić i Katarine Burić za nastup na ZOI Milano - Cortina 2026. predstavlja velik uspjeh.

Aščić će prvi nastup u milanskoj Klizačkoj areni imati 10. veljače u kvalifikacijama na 500 metara, a bude li uspješna, nastupit će i dva dana poslije (12. veljače), kad su na programu četvrtfinalne, polufinalne i finalna utrka. Valentina će ponovno biti aktivna 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, uz mogući nastup i 16. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale u toj disciplini.

Posljednji nastup će hrvatske reprezentativke imati 20. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale na 1500 metara.