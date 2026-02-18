Još jedno četvrtfinale hokeja je završilo u drami. Branitelj titule nakon produžetaka prošao dalje

Aktualni olimpijski pobjednici Finci izborili su plasman u polufinale olimpijskog turnira u Milanu nakon što su u produžetku pobijedili Švicarsku 3-2 (0-2, 0-0, 2-0, 1-0). Finska, koja je osvojila medalje na četiri od posljednjih pet Igara, bila je blizu odlaska kući praznih ruku. Aktualni olimpijski pobjednici bili su na rubu ispadanja već u četvrtfinalu, no "preživjeli" su nakon prave drame.

Švicarska je nakon prve trećine vodila sa 2-0 golovima Damiena Riata (14:14) i Nine Niederreitera (15:26) i u nastavku susreta sjajno se branila. Finska je uspjela smanjiti u 54. minuti golom Sebastiana Aha, a dvije i pol minute prije kraja izvukla je golmana kako bi imala igrača više u polju. Rizik se isplatio i 70 sekundi prije kraja susreta izjednačio je Miro Heiskanen. Susret je ušao u produžetak, a gol odluke nakon tri minute igre zabio je Artturi Lehkonen.

Foto: Alessandro Garofalo

Ranije su plasman u polufunale izborili Kanada i Slovačka. Hokejaši Kanade su tek nakon produžetka slomili Češku sa 4-3. Češka je imala 2-1 i 3-2, ali su Kanađani u završnici posljednje trećine izjednačili, a potom golom Mitcha Marnera nakon 80 sekundi produžetka u kojem se igralo tri na tri, izborili pobjedu.

U ranije odigranom susretu hokejaši Slovačke izborili su polufinale uvjerljivom 6-2 (1-0, 3-1, 2-1) pobjedom protiv Njemačke. U posljednjem susretu četvrtfinala sastaju se SAD - Švedska, a nakon tog susreta bit će poznati i parovi polufinala.