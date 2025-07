Još jedno pojačanje u Osijeku! Za Hajduk odigrao više od 100 utakmica, dolazi iz Bundeslige

David Čolina (25) novi je igrač Osijeka. Nakon kompletiranja transfera Oleksandra Petrusenka, "bijelo-plavi" su doveli još jedno veliko pojačanje s iskustvom igranja u HNL-u.

Čolina je igrao za Hajduk od 2019. do 2023. kada ga je kupio Augsburg za 650.000 eura. Za splitski je klub odigrao 109 utakmica i zabio tri gola, uz tri asistencije.

U Osijek stiže iz Augsburga na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa ugovora. Prošlu je sezonu odigrao na posudbi u danskom Vejleu gdje je u 28 utakmica namjestio tri gola.

- Prije svega bih želio pozdraviti navijače, čujem i čitam da među njima imam veliku podršku. To me čini sretnim i zadovoljnim, drago mi je što smo se uspjeli dogovoriti, iako se taj moj dolazak malo otegnuo. No, zahvaljujući upornosti Alena Petrovića koji se zaista u svemu potrudio i trenera Simona Rožmana stigao sam u Osijek - rekao je Čolina na predstavljanju za klupske kanale i dodao:

- Naravno da sam pogledao utakmicu protiv Slaven Belupa i uvjerio se da Osijek ima kvalitetu za puno veći domet od onoga u prošloj sezoni. Tada plasman po meni nije bio realan s obzirom na igrački kadar, svi ovdje zaslužuju puno bolji rezultat od prošlogodišnje izvedbe kada je izostao kontinuitet. Sada je trener prošao pripreme s ekipom koja je dobro izbalansirana i motivirana, mislim da s pravom očekujemo dobar rezultat.

Iako se u Augsburgu nije naigrao, Čolina stiže na Opus Arenu s bundesligaškim iskustvom.

- Još sam relativno mlad, a već sam dosta toga prošao. Može se reći da sam stekao određeno iskustvo, iako nisam imao neki veći broj utakmica u Bundesligi, ali mi je dolazak u Augsburg, treniranje i igranje na toj razini svakako umnogome pomoglo u igračkom napredovanju. Mislim da s tim iskustvom mogu pomoći Osijeku jer vidim da je ovdje momčad prilično mlada. Ne sumnjam da ću se dobro uklopiti.

David je poznat kao igrač koji može pokriti bočne pozicije, bilo krilne ili bekovske. Dolazi u Osijek nakon sezone u danskoj ligi.

- Ljudi u Hrvatskoj nisu baš svjesni jačine liga u skandinavskim zemljama, a njihovi klubovi imaju odlične rezultate u Europi i rade velike stvari i transfere. Mislim da sam i tamo napravio iskorak u karijeri. Mogu reći da u NK Osijek stižem sa stopostotnim angažmanom i velikom željom za uspjehom momčadi. A što se pozicije tiče, sve ovisi o trenerom zahtjevima, gdje god me bude vidio u svojim zamislima, na meni je da to odradim - zaključio je Čolina.