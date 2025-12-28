Obavijesti

Još jedno priznanje za Modrića: Našao se u društvu LeBrona, Vonn, Ronalda i Ovečkina

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

"Okončao je veličanstvenu karijeru u madridskom Realu, ali i dalje igra na vrhunskoj razini te je ostvario transfer u Milan“, navodi poljska novinska agencija PAP o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije

Poljska novinska agencija PAP pisala je o dobnoj granici u sportu koja se stalno mijenja, a u središtu pozornosti bili su sportaši s 40 i više godina koji ne samo da su još uvijek aktivni već su i itekako uspješni u žestokoj konkurenciji.

Jedan od primjera takvog uspješnog sportaša naveden je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je početkom rujna napunio 40 godina.

„Hrvatska je predvođena izvanrednim veznim nogometašem Lukom Modrićem, koji je nedavno proslavio 40. rođendan, bez problema izborila nastup na Svjetskom prvenstvu iduće godine. Okončao je veličanstvenu karijeru u madridskom Realu, ali i dalje igra na vrhunskoj razini te je ostvario transfer u Milan“, navodi poljska novinska agencija opisujući Modrića.

AC Milan vs ACF Fiorentina - Serie A 2025/26 - 19/10/2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Iz nogometnog svijeta kao vremešni, ali i dalje uspješan primjer poljska novinska agencija je navela Cristiana Ronalda  koji i dalje ima velike ambicije te je potpuno fokusiran na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Cristiano Ronaldo ne prestaje zabijati pogotke na terenima širom svijeta, a trenutačno je, između ostaloga, na 143 pogotka u 226 nastupa za portugalsku reprezentaciju.

Osam dana mlađi od Modrića je ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin koji i dalje briljira u NHL ligi kao igrač Washingtona. Ovečkin je tijekom ove godine postao i najbolji strijelac NHL lige u povijesti, iza sebe je ostavio legendu hokeja na ledu Waynea Gretzkyja.

Za dva dana LeBron James će proslaviti 41. rođendan, a još uvijek nije samo aktivan već u dresu Los Angeles Lakersa ostvaruje zavidne brojke i sa slovenskim košarkašem Lukom Dončićem predvodnik je svoje momčadi.

NBA: Los Angeles Lakers at Phoenix Suns
Foto: Mark J. Rebilas

„Uopće nemam pojma kako mi može dosaditi boraviti na parketu. Zabijati, asistirati i pomagati svojoj momčadi na putu prema uspjehu“, rekao je nedavno James nakon jedne od utakmica NBA lige.

U listopadu je 41. rođendan proslavila Amerikanka Lindsey Vonn koja se vratila alpskom skijanju. No, nije se dogodio samo povratak Amerikanke već je Vonn u prosincu ostvarila pobjedu u spust utrci Svjetskog kupa u St. Moritzu čime je postala najstarija pobjednica Svjetskog kupa u povijesti. Uz pobjedu Vonn se na još tri utrke penjala na pobjedničko postolje.

Od strane svih ovih sportaša granica od 40 godina se probija, ali oni su i dalje velika vrijednost i prave zvijezde svojih sportova.

