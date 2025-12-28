Još jedno priznanje za Modrića: Našao se u društvu LeBrona, Vonn, Ronalda i Ovečkina

Poljska novinska agencija PAP pisala je o dobnoj granici u sportu koja se stalno mijenja, a u središtu pozornosti bili su sportaši s 40 i više godina koji ne samo da su još uvijek aktivni već su i itekako uspješni u žestokoj konkurenciji.

Jedan od primjera takvog uspješnog sportaša naveden je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je početkom rujna napunio 40 godina.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

„Hrvatska je predvođena izvanrednim veznim nogometašem Lukom Modrićem, koji je nedavno proslavio 40. rođendan, bez problema izborila nastup na Svjetskom prvenstvu iduće godine. Okončao je veličanstvenu karijeru u madridskom Realu, ali i dalje igra na vrhunskoj razini te je ostvario transfer u Milan“, navodi poljska novinska agencija opisujući Modrića.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Iz nogometnog svijeta kao vremešni, ali i dalje uspješan primjer poljska novinska agencija je navela Cristiana Ronalda koji i dalje ima velike ambicije te je potpuno fokusiran na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Cristiano Ronaldo ne prestaje zabijati pogotke na terenima širom svijeta, a trenutačno je, između ostaloga, na 143 pogotka u 226 nastupa za portugalsku reprezentaciju.

Osam dana mlađi od Modrića je ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin koji i dalje briljira u NHL ligi kao igrač Washingtona. Ovečkin je tijekom ove godine postao i najbolji strijelac NHL lige u povijesti, iza sebe je ostavio legendu hokeja na ledu Waynea Gretzkyja.

Za dva dana LeBron James će proslaviti 41. rođendan, a još uvijek nije samo aktivan već u dresu Los Angeles Lakersa ostvaruje zavidne brojke i sa slovenskim košarkašem Lukom Dončićem predvodnik je svoje momčadi.

Foto: Mark J. Rebilas

„Uopće nemam pojma kako mi može dosaditi boraviti na parketu. Zabijati, asistirati i pomagati svojoj momčadi na putu prema uspjehu“, rekao je nedavno James nakon jedne od utakmica NBA lige.

U listopadu je 41. rođendan proslavila Amerikanka Lindsey Vonn koja se vratila alpskom skijanju. No, nije se dogodio samo povratak Amerikanke već je Vonn u prosincu ostvarila pobjedu u spust utrci Svjetskog kupa u St. Moritzu čime je postala najstarija pobjednica Svjetskog kupa u povijesti. Uz pobjedu Vonn se na još tri utrke penjala na pobjedničko postolje.

Od strane svih ovih sportaša granica od 40 godina se probija, ali oni su i dalje velika vrijednost i prave zvijezde svojih sportova.