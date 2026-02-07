Obavijesti

SJAJAN NIZ

Još samo jedna pobjeda! United pobijedio četvrtu zaredom, a poznati navijač pred šišanjem

Piše Ivan Kužela,
Foto: The United Strand/Instagram

Nakon Portugala Rubena Amorima na klupu Manchesster Uniteda je sjeo legendarni veznjak Michael Carrick i slavio četvrti put zaredom. Ludi navijač Uniteda morat će se ošišati ako dođe peta uzastopna pobjeda

Manchester United igra odlično nakon što je otkaz dobio Portugalac Ruben Amorim. Na klupu je sjeo legendarni veznjak kluba Michael Carrick (44) i u trenutačnom mandatu ostvario četiri pobjede u isto toliko susreta. U subotu popodne u 25. kolu Premier lige na Old Traffordu pao je Tottenham (2-0). Ovaj niz ne veseli samo navijače zbog borbe za Ligu prvaka, već i jednog od njih koji je sada na samo korak od dugo očekivanog šišanja. 

Posao je 'crvenim vragovima' uvelike olakšao crveni karton kapetana Spursa Cristiana Romera u 29. minuti utakmice. Pogotke za četvrtu uzastopnu pobjedu zabili su Bryan Mbeumo u 38. i Bruno Fernandes u 81. minuti susreta. 

Ovom rezultatu vjerojatno se najviše obradovao viralni navijač Frank Ilett, poznatiji kao "The United Strand", koji se u listopadu 2024. zarekao da se neće ošišati dok klub ne spoji pet pobjeda u nizu. Njegova kosa u međuvremenu je nadživjela dvojicu trenera , no čini se da se odlazak frizeru napokon bliži.

Navijača sad dijeli samo jedan susret za šišanje bujne kose. U utorak United ide na gostovanje West Hamu, a prije slavlja protiv Tottenhama pobijedio je Manchester City (2-0), Arsenal (3-2) i Fulham (3-2). United je trenutačno četvrti na tablici s 44 boda u 25 kola.

