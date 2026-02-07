Još samo jedna pobjeda! United pobijedio četvrtu zaredom, a poznati navijač pred šišanjem

Manchester United igra odlično nakon što je otkaz dobio Portugalac Ruben Amorim. Na klupu je sjeo legendarni veznjak kluba Michael Carrick (44) i u trenutačnom mandatu ostvario četiri pobjede u isto toliko susreta. U subotu popodne u 25. kolu Premier lige na Old Traffordu pao je Tottenham (2-0). Ovaj niz ne veseli samo navijače zbog borbe za Ligu prvaka, već i jednog od njih koji je sada na samo korak od dugo očekivanog šišanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Posao je 'crvenim vragovima' uvelike olakšao crveni karton kapetana Spursa Cristiana Romera u 29. minuti utakmice. Pogotke za četvrtu uzastopnu pobjedu zabili su Bryan Mbeumo u 38. i Bruno Fernandes u 81. minuti susreta.

Ovom rezultatu vjerojatno se najviše obradovao viralni navijač Frank Ilett, poznatiji kao "The United Strand", koji se u listopadu 2024. zarekao da se neće ošišati dok klub ne spoji pet pobjeda u nizu. Njegova kosa u međuvremenu je nadživjela dvojicu trenera , no čini se da se odlazak frizeru napokon bliži.

Navijača sad dijeli samo jedan susret za šišanje bujne kose. U utorak United ide na gostovanje West Hamu, a prije slavlja protiv Tottenhama pobijedio je Manchester City (2-0), Arsenal (3-2) i Fulham (3-2). United je trenutačno četvrti na tablici s 44 boda u 25 kola.