Jose Boto odbio je Cristiana Ronalda: 'To baš i nema smisla'

Ovo poglavlje je gotovo. Priča? Još uvijek ju pišem. Zahvalan sam svima, poručio je Cristiano Ronaldo (40) nakon zadnje utakmice Al-Nassra u sezoni i time potaknuo raspravu o njegovoj budućnosti na Arapskom poluotoku. Mnogi očekuju kako će Portugalac napustiti saudijski klub i ligu, a navodno želi zaigrati na nadolazećem Svjetskom klupskom prvenstvu (od 14. lipnja do 13. srpnja).

Brazilski mediji spomenuli su Flamengo kao klub koji mi mogao angažirati Ronalda za klupski SP, ali mu je bivši sportski direktor Osijeka, Jose Boto, zatvorio vrata.

- Ne planiramo dovesti igrače, bio to Cristiano Ronaldo ili netko drugi, samo kako bi taj igrač nastupio na Svjetskom klupskom prvenstvu. To ne bi imalo pozitivnog utjecaja na ovu momčad. Istina je, da, želimo osnažiti momčad za klupski SP, ali s igračima koji će ostati do kraja sezone u klubu - rekao je Boto za Radio Renascencu i prelomio...

Nogometaši Osijeka večernji trening odradili na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Riječ je o novom natjecanju, nitko ne zna kako će se klubovi pripremiti, zato ne želimo napraviti investiciju koja bi mogla ugroziti ostatak naše sezone, samo radi jednog turnira. To nema smisla - zaključio je Boto, dok će Ronaldo nastaviti potragu za novim klubom.