Jose Mourinho: Ibrahimović može otići kad god to poželi

Ako i kad god Zlatan Ibrahimović želi napustiti klub, Manchester United će mu izaći u susret, kazao je trener slavnog engleskog kluba Jose Mourinho.

- Ukoliko je točno da Ibrahimović želi otići, mi ćemo mu to omogućiti. No, ja o tome nemam nikakva saznanja, niti mi je Zlatan išta rekao - kazao je Mourinho, komentirajući objave engleskog tiska da Ibrahimović želi u SAD, u LA Galaxy.

Ibrahimović (36) je došao u United 2016. godine, a ugovor mu istječe ovo ljeto. Nakon teške ozljede koljena prošle godine, ove godine Šveđanin jedva da je skupio nekoliko utakmica u dresu ManU-a.

- On je nevjerojatan igrač. Unatoč svojim godinama on naporno trenira da bude na vrhuncu forme. Ne govorim to zato što je bio ozlijeđen, već on stvarno želi biti posve spreman za nogomet kakav se igra u Premier ligi - kazao je Mourinho.