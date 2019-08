Jose Mourinho slomio se zbog pitanja: Uh, sve mi nedostaje...

Na Twitteru se u nedjelju pojavila snimka na kojoj Jose Mourinho plače dok govori kako mu nedostaje nogomet i sve što dolazi s trenerskim poslom. Portugalski strateg zasigurno je obilježio profesionalni nogomet. Godinama je bio trener velikog Manchester Uniteda, gdje je krajem godine dobio otkaz, a nakon toga se vratio kući u Setubal, ali još nije uspio pronaći novi posao i priznaje da ga to muči.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

- Od prvog trenutka kad sam se počeo baviti profesionalnim nogometom, dogodio se klik - rekao je za Gazzettu dello Sport pa dodao:

- Od tada su to ozbiljne stvari, neprekidno. Sad kada sam prestao, umjesto da uživam, ne mogu uživati jer mi nedostaje - priznao je "the special one".

Najnoviji sportski izazov za Mourinha bit će angažman na Sky Sportsu gdje će raditi kao nogometni analitičar.

- Učim njemački jezik, koji do sada nisam govorio. Govorim engleski, španjolski, francuski, portugalski i talijanski. Ne isključujem ništa, čak ni Njemačku - rekao je ranije.

Na video su reagirali i mnogi nogometaši, među kojima i Cesc Fàbregas koji je napisao

- Legenda. I ti nama nedostaješ. Vratite nam se brzo, gospodine.

Legend. We miss you too. Come back soon Mister. https://t.co/XVgwEx2r2S — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 18, 2019

Ovaj je velikan nogometa uspješno vodio mnoge klubove, među kojima Inter, Chelsea, Manchester United i Real Madrid. Iako je javnost poludjela na njegov nadimak "the special one", čini se kako je za njega zapravo sam nogomet i trenerski poziv "the special one".