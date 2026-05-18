'HERE WE GO'

Jose Mourinho vraća se u Real

Piše Josip Tolić,
Foto: Fabrizio Romano/X

Jose Mourinho se vraća u Real Madrid! Svi uvjeti dogovoreni, čeka se potpis. Plan je dvogodišnji ugovor, a Mourinho dolazi nakon utakmice Reala i Bilbaa. Posebni se vratio

Jose Mourinho (63) vraća se u Real Madrid! Informaciju je objavio pouzdani nogometni insajder Fabrizio Romano uz zaštitni znak "Here we go".

"Svi su uvjeti između Josea Mourinha i Real Madrida dogovoreni, čeka se potpis svih dokumenata. Plan je dvogodišnji ugovor, Mourinho će putovati u Madrid nakon utakmice Reala i Bilbaa. Posebni se vratio", dodao je.

Dogovor između ekscentričnog Portugalca i "kraljevskog kluba" dolazi samo dva dana nakon što je Mourinho, trener Benfice, izjavio kako je 99 posto šanse da će ostati u klubu iduće sezone jer ima važeći ugovor uz ponudu za produljenje suradnje, ali i kako će ovaj tjedan razgovarati s Realom.

Mourinho je bio u Realu od 2010. do 2013., bio je prvi trener Luke Modrića u Madridu. Osvojio je jednu La Ligu, Kup kralja i španjolski superkup. Benficu napušta nakon nevjerojatne sezone koju je završio bez poraza u prvenstvu, ali i bez Lige prvaka, na skromnom trećem mjestu. Real će tako i treći put u godinu dana promijeniti trenera nakon neuspjeha pod Xabijem Alonsom, koji je u međuvremenu preuzeo Chelsea, i Alvarom Arbeloom. "Kraljevi" su drugu sezonu zaredom završili bez trofeja, a s Mourinhom će se taj niz preokrenuti, uvjeren je predsjednik Florentino Perez.

