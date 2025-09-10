Chicago Bulls produljili ugovor s mladim Australcem Joshom Giddeyem na 100 milijuna dolara! Giddey briljira s prosjekom od 14,6 koševa i čak sedam triple-double učinaka prošle sezone
AUSTRALAC OSTAJE
Josh Giddey produljio ugovor s Bullsima za 100 milijuna dolara
Čitanje članka: < 1 min
Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Chicago Bulls produžila je ugovor s talentiranim 22-godišnjim Australcem Joshom Giddeyem za još četiri godine, a prema navodima američkih medija vrijednost ugovora je 100 milijuna dolara.
Visok 2,03 metra, Giddey igra na poziciji braniča te je prošle sezone u dresu Bullsa prosječno postizao 14,6 koševa, 8,1 skokova i 7,2 asistencija. U 70 utakmica ostvario je i sedam "triple-double" učinaka.
Giddey je u Bullse stigao prošlog ljeta iz Oklahoma City Thundera u zamjenu na Alexa Carusa, a 2021. ga je upravo Thunder izabrao kao šestog na draftu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku