Josh Giddey produljio ugovor s Bullsima za 100 milijuna dolara

Foto: David Banks/REUTERS

Chicago Bulls produljili ugovor s mladim Australcem Joshom Giddeyem na 100 milijuna dolara! Giddey briljira s prosjekom od 14,6 koševa i čak sedam triple-double učinaka prošle sezone

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Chicago Bulls produžila je ugovor s talentiranim 22-godišnjim Australcem Joshom Giddeyem za još četiri godine, a prema navodima američkih medija vrijednost ugovora je 100 milijuna dolara. 

Visok 2,03 metra, Giddey igra na poziciji braniča te je prošle sezone u dresu Bullsa prosječno postizao 14,6 koševa, 8,1 skokova i 7,2 asistencija. U 70 utakmica ostvario je i sedam "triple-double" učinaka.

Giddey je u Bullse stigao prošlog ljeta iz Oklahoma City Thundera u zamjenu na Alexa Carusa, a 2021. ga je upravo Thunder izabrao kao šestog na draftu.

