'Joshua će uskoro šokirati svijet'. Tko će pobijediti u boksačkom spektaklu?

Francis Ngannou (37) je u listopadu prošle godine iznenadio borilački svijet boksačkim vještinama protiv svjetskog prvaka Tysona Furyja (37). Britanac kao da je podcijenio Kamerunca koji mu je stvorio velike probleme, ali je na koncu Fury slavio odlukom sudaca. Za neke kontroverznom.

Fury je navodno od borbe inkasirao 50 milijuna dolara pa je ubrzo i Anthony Joshua (34)poželio borbu protiv nekadašnjeg UFC prvaka. I uslišili su mu želju. Ovaj dvojac ukrstit će snage 8. ožujka u Rijadu. Joshua će zaraditi oko 46 milijuna eura, a na račun Kamerunca sjest će 18 milijuna eura.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

Pripreme za spektakl u Rijadu su pri kraju, borci odrađuju posljednje pripreme, a Jeamie TKV, sparing partner Anthonyja Joshue, dao je svoje viđenje borbe.

- Obojica su gorostasni udarači, ali vjerujem da će ta noć biti Joshuina noć. Vjerujem da će Joshua upisati nokaut i da će šokirati svijet. Mnogi ljudi vjerojatno očekuju da će ‘Predator‘ pobijediti ‘AJ-a‘, ali ja mislim da ga je podcijenio. Ngannou je u dobrom nizu, ali mora doći spreman - rekao je britanski boksač koji je itekako upućen u snagu Joshuinih udaraca.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Bez obzira na njegove komentare i prognoze koje daju prednost bivšem boksačkom prvaku, Ngannou je uvjeren u pobjedu.

- Furyja sam pobijedio. Pogledajte me sad, pogledajte moj život, pogledajte gdje sam bio kada ste mislili da ću izgubiti. Mislite da zbog toga što su neki suci donijeli glupu odluku, da će to promijeniti nešto u mom životu? To je bio moj san otkad sam bio dijete, te sam večeri sjedio na krovu svijeta. Ja ću biti taj koji će Joshui oduzeti dušu.

Obojica vjeruju u pobjedu, a mi pitamo vas, tko će pobijediti u spektaklu u Rijadu?