DOŽIVIO TRAGEDIJU

Joshui visi borba od 115 milijuna eura! Ove je prijatelje izgubio

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Joshui visi borba od 115 milijuna eura! Ove je prijatelje izgubio
Foto: Instagram

Anthony Joshua u šoku nakon prometne nesreće u Nigeriji! Dva bliska prijatelja poginula, a Joshua ozlijeđen. Borba s Furyjem pod velikim upitnikom

Boksački svijet zavijen je u crno nakon što je slavni teškaš Anthony Joshua sudjelovao u tragičnoj prometnoj nesreći u Nigeriji. U nesreći su život izgubila dva Joshuina bliska prijatelja i člana tima, dok je sam boksač pretrpio ozljede te je hospitaliziran. Vijest je izazvala val šoka i tuge među fanovima i sportskom zajednicom.

U kasnim večernjim satima u ponedjeljak na društvenim se mrežama oglasio Matchroom Boxing, promotorska kuća koju predvodi Eddie Hearn, koji brine o Joshuinoj karijeri.

Foto: Instagram

"S velikom tugom potvrđeno je kako su tragično preminula dva bliska prijatelja i članovi tima, Sina Ghami i Latif Ayodele. Matchroom Boxing i 258 BXK pmogu potvrditi kako je Anthony zadobio ozljede u nesreći i kako je odvezen u bolnicu na daljne preglede i liječenje. U stabilnom je stanju i ostat će u bolnici za daljnje promatranje," piše u službenom priopćenju Matchrooma.

Potvrđeno je da je Joshua bio u vozilu, ali je njegovo stanje stabilno te se nalazi na bolničkom promatranju. Iz tima su zamolili javnost za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima i najavili da neće davati daljnje komentare.

Borba s Furyjem pod upitnikom?

Trenutno je sudbina njegove sportske karijere u drugom planu, dok je fokus na njegovom fizičkom i psihičkom oporavku od tragedije koja je odnijela živote njegovih prijatelja. Podsjetimo, Joshuin promotor Hearn jasno je pričao o planovima za njegovu karijeru nakon pobjede nad youtuberom Jakom Paulom.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Hearn je otkrio kako bi Joshua trebao ukrstiti rukavice u britanskom spektaklu protiv Tysona Furyja vrijednom 100 milijuna funti ili 115 milijuna eura. Obojica, izuzev "meča" između Joshue i Paula, nisu bili u ringu od kraja 2024. godine, kada je Fury izgubio u revanšu za ujedinjenje pojaseva protiv Oleksandra Usika, dok je Joshua bio nokautiran od strane Daniela Duboisa u borbi za IBF-ov pojas prvaka, kojeg je mogao napasti i Filip Hrgović.

Štoviše, Joshua je još u ringu u Las Vegasu, nakon pobjede nad Paulom, prozvao Furyja i izazvao ga na borbu. Ipak, ostaje za vidjeti kako će ova tragedija utjecati na njegove boksačke planove.

