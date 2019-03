Joshua poručio: Ako izgubim od Millera pucat ću si u glavu

Britanski boksač i teškaški prvak po IBF, WBA i WBO verziji Anthony Joshua (29) sprema se za meč protiv neugodnog Amerikanca Jarrella Millera (30). Amerikanac u boksačkoj karijeri ima 24 borbe, pobijedio je u njih 23, a jedna je završila neodlučeno. Miller je prethodno gradio karijeru u kikboksu i ima samo dva poraza, oba od našeg Mirka Filipovića.

Prvog srpnja ove godine Anthony Joshua u Madison Square Gardenu brani svoja tri pojasa, tri svjetska naslova. Prvak stiže u New York jer nije mogao do meča sa Wilderom ili Furyjem (koji su dogovorili svoju tuču pa je onda otkazana), a preko Atlantika će i da osvoji najbogatije, američko tržište. To ne krije ni on, ni njegov promotor. Čast prvaka je važna, al' lova je važnija. Joshua ništa ne prepušta slučaju:

- On (Miller op.a.) je prvi borac kojem sam posvetio toliko pažnje. Znam kako se kreće, kako se osjeća. Gledao sam sve njegove pressice, gestikulacije. Pogledao sam njegove borbe - kazao je Joshua.

Joshua porazom može izgubiti puno toga.

- Ne želim se poskliznuti na ovu 'bananu' - dodao je Britanac.

Mnogi smatraju da Joshua izbjegava opasne protivnike, a britanski se boksač pravdao:

- Pokušavao sam dogovoriti meč s Parkerom za pojas, pa s Wilderom koji je radije izabrao prebiti neku 'letvu'. Nisam se dogovorio ni s Povetkinom pa sam morao prihvatiti ponudu Millera.

- Ne smijem si dopustiti nikakve pogreške, ako izgubim od njega mislim da ću si morati pucati u glavu - rekao je Joshua kolokvijalno.