Joshua: Šteta za Millera, baš sam mu htio slomiti čeljust...

Anthony Joshua (29) još je ljut na Amerikanca Jarrella Millera (30) koji je pao na dopingu i tako upropastio priredbu i njihovu borbu koja se trebala održati 1. lipnja u New Yorku. Trebao je to biti proboj Joshue na američko tržište, a Britanac još uvijek neuspješno traga za svojim protivnikom.

- Ne želim previše govoriti o situaciji s Jarrellom Millerom, nije u mom karakteru udarati ljude koji su već na podu. Ali tu je mnogo stvari koje je on izgovorio ranije, na press konferencijama. Htio sam mu radi toga slomiti čeljust - rekao je Joshua za Sky Sports, a prenosi FightSite.

Nije Joshua zaboravio kako ga je Miller provocirao i vrijeđao na presicama.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: Screenshot/youtube

- Kada si u takvoj poziciji, onda moraš ti biti taj koji je dobar primjer. Moraš znati što treba činiti u svakom trenutku. Ali naravno, svatko tu može izvući neku lekciju i ponešto naučiti. Karma je čudna stvar i funkcionira na različite načine. Stvari u konačnici ipak dođu na svoje. Imam osjećaj da je upravo loša sudbina njega dostigla - rekao je Joshua pa dodao:

- Nekada moraš imati poštovanja prema drugima. Znam da je ovo boksački meč, ali neovisno o tome – pokaži poštovanje i budi primjer! Ono što je on napravio jest pokazao što je loš primjer. U konačnici će prevaranti uvijek biti uhvaćeni, a oni koji naporno rade će doći na vrh. Sretno Jarrellu Milleru, što god radio u životu. Ali on ne zaslužuje biti u ringu niti sa mnom, niti s bilo kojim drugim teškašem - rekao je odrješito Britanac.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Joshua još ne odustaje od spektakla u New Yorku, a promotor Eddie Hearn užurbano traži novog protivnika koji je u tako kratkom roku voljan pripremiti se i upariti rukavice sa svjetskim prvakom prema WBO, IBF, WBA i IBO federacijama.

- Ne znam što budućnost nosi, to nije na meni da odlučujem, to će odlučivati za to nadležna tijela. Trenutačno tražimo alternativne opcije. Imam ispred sebe još četiri tjedna sparinga. Tko god dođe kao protivnik, zapakirat ću bradu i potući se! - zaključio je Joshua.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Dvaput pao na dopingu

Podsjetimo, komisija u New Yorku je odlučila uskratiti Jarrellu Milleru profesionalnu boksačku licencu radi kršenja odredbi o zloupotrebi nedozvoljenih sredstava.

- U potpunosti sam shrvan nakon što sam čuo vijest da mi je ukinuta boksačka licenca u državi New York i vrlo žestoko ću se boriti protiv ovakve odluke. Nikada nisam svjesno uzimao nikakvu zabranjenu supstancu, a kada sam sinoć saznao za to, ostao sam potpuno šokiran - rekao je shrvani Miller nakon što mu je oduzeta boksačka licenca.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

No, Miller je izgleda zaboravio kako je već prije uzimao zabranjene supstance, a dvaput slučajno pasti na doping testu bilo bi tragikomično. Pao je na doping testu 2014. godine u Gloryju i tada je dobio devet mjeseci suspenzije.

- Moj tim i ja se zalažemo za integritet, za poštenje i ispravnost. Zajedno ćemo se boriti protiv ovakve odluke sa svime čime raspolažemo. Ovo je bio dobrovoljan test, koji se odradio samo tjedan dana nakon što su stigli rezultati posljednjeg testa koji je bio potpuno čist. Odbijam se predati i dopustiti da moj san bude otet kada u dubini duše znam da nisam ništa krivo učinio. 15 godina teškog rata… ja sam ratnik! Ne trebaju mi zabranjene supstance. Zapamtite, ne vjerujte u sve što čujete i vidite. Činjenice će na koncu prevladati. Nemam ništa za skrivati i to ću dokazati - završio je 'Big baby'.

Zasad još nije poznato tko će i hoće li uopće netko uskočiti na Millerovo mjesto u meču za IBF, IBO, WBA, WBO titule.