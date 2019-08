Joshuina izjava zapanjila Otok: Lennox je klaun, ne cijenim ga

Lennox Lewis je klaun. Tako je, nimalo lijepo, o posljednjem neosporenom teškaškom prvaku govorio Anthony Joshua gostujući u emisiji Sky Sportsa "The Untold Truth".

Lewis je nakon Joshuina šokantnog poraza od Andyja Ruiza Jr.-a doveo u pitanje njegovo fizičko stanje za tu borbu, a to se bivšem prvaku nije baš dopalo.

- Ne mogu se složiti da je bio potpuno spreman - napisao je Lewis na društvenim mrežama da bi mu sunarodnjak uzvratio.

- On je klaun. Ne poštujem ga.

U tom je razgovoru voditeljica napomenula da je iza Lewisa velika i bogata ostavština. Uostalom, radi se o najvećem britanskom teškašu u povijesti, a mnogi su vukli paralele među njima dvojicom.

- Pa što? I moja je. Lennox i ja osobe smo od potpuno drugačijeg materijala.

- Razočaravajuće je čuti ovakve riječi, ali razumijem da je ta ljubomora proziašla kada sam njega i njegov tim kritizirao zbog pregovora s Wilderom. I odjednom sam postao "hejter" - oglasio se Lewis koji je doveo u pitanje uopće i Joshuinu spremnost da se bori s Amerikancem.

29-godišnji Britanac pokazao je definitivno neko novo lice kakvo je počeo u posljednje vrijeme. Ono buduće nosi mu revanš s Ruizom u Saudijskoj Arabiji 7. prosinca. Priče o borbi s Wilderom sada su lagano zaboravljene.

- Nisam fokusiran više na to. Odradio sam 22 borbe i naravno da sam gledao prema tome da uzmem sve pojaseve. Što sam drugo trebao, boriti se protiv Otta Wallina - retorički se zapitao Joshua spomenuvši ime budućeg protivnika Tysona Furyja.

- Bio sam svjetski prvak, dva puta ujedinio sam pojaseve i sad mi je cilj po drugi put postati svjetski prvak teške kategorije.

