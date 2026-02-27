Obavijesti

Sport

Komentari 4
NAKON PORAZA

Josip Mišić: Mladi smo, nas par je igralo Europu. Žao mi je onog zadnjeg primljenog gola doma

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Josip Mišić: Mladi smo, nas par je igralo Europu. Žao mi je onog zadnjeg primljenog gola doma
Foto: Jill Delsaux/Belga

Žao mi je što smo u prvoj utakmici primili gol u zadnjoj seknudi. Pohvalio bih ekipu, ne smije nas ovo pokolebati. Ostaje nam HNL u kojem dobro stojimo i nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouke , dodao je Mišić

Admiral

Dinamo je ispao iz Europske lige. Iako su "modri" anulirali dva gola zaostatka iz Zagreba, u produžetku su pali i Genk je došao do prolaza. Utakmica u Belgiji završila je 3-3, a Genk s ukupnih 6-4 ide u osminu finala Europske lige. Imao je Dinamo prilike, čak i bez Belje i Hoxhe te bio na pragu senzacije, ali ipak nije uspio. Za Arenu Sport su izave dali Bruno Goda i Josip Mišić.

Pokretanje videa...

Boysi pozdravljaju igrače 00:55
Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Nije lako, kad daš sve svih 90 minuta i produžetke, a na kraju se ne isplati. Htio bih pohvaliti cijelu ekipu, odigrali smo hrabru utakmicu i dali zadnji atom snage. Hvala i navijačima. Moramo što prije digći glave gore i spremiti se za nedjelju i Goricu. Analizirali smo prvu utakmicu i vidjeli da nam nedostaje agresije. Takav je bio plan i dobro samo sve napravili. Šteta, možda nas je koštao treći gol u Zagrebu. Potrošeni? Možda i je da smo pred kraj pukli. Dali smo sve od sebe, ali se nažalost nije isplatilo - rekao je Goda.

Kapetan Mišić bio je dosta emotivan.

- Teško mi je pričati. Odigrali smo sjajnu utakmicu, pogotovo 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa, da rastemo iz dana u dan. Žao mi je što smo u prvoj utakmici primili gol u zadnjoj seknudi. Pohvalio bih ekipu, ne smije nas ovo pokolebati. Ostaje nam HNL u kojem dobro stojimo i nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouke - rekao je Mišić pa dodao:

- Pali smo mi, pali su i oni. Ostaje žal što ih nismo završili u 90 minuta. Imaki smo šansu a zabijemo četvrti gol, bili smo bolji u zadnjem periodu. To je mladost, neiskustvo. Nas par ima koji smo igrali Europu, drugi su mladi i to tek trebaju naučiti. Uspješna uropska sezona? Reako bih da je, naš cilj je bio prolazak skupine, ali ostaje žal za više.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!
GENK - DINAMO 3-3 (6-4 UK.)

Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!

Dinamo je izgubio prvu utakmicu 3-1. Nakon 90 minuta u Belgiji vodio je 3-1 i izborio produžetke. U prvom produžetku 'modre' je golom šokirao Ito, potom je Stojković dobio crveni, a Heymans je zabio za 3-3, ukupnih 6-4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026