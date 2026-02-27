Josip Mišić: Mladi smo, nas par je igralo Europu. Žao mi je onog zadnjeg primljenog gola doma

Dinamo je ispao iz Europske lige. Iako su "modri" anulirali dva gola zaostatka iz Zagreba, u produžetku su pali i Genk je došao do prolaza. Utakmica u Belgiji završila je 3-3, a Genk s ukupnih 6-4 ide u osminu finala Europske lige. Imao je Dinamo prilike, čak i bez Belje i Hoxhe te bio na pragu senzacije, ali ipak nije uspio. Za Arenu Sport su izave dali Bruno Goda i Josip Mišić.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Nije lako, kad daš sve svih 90 minuta i produžetke, a na kraju se ne isplati. Htio bih pohvaliti cijelu ekipu, odigrali smo hrabru utakmicu i dali zadnji atom snage. Hvala i navijačima. Moramo što prije digći glave gore i spremiti se za nedjelju i Goricu. Analizirali smo prvu utakmicu i vidjeli da nam nedostaje agresije. Takav je bio plan i dobro samo sve napravili. Šteta, možda nas je koštao treći gol u Zagrebu. Potrošeni? Možda i je da smo pred kraj pukli. Dali smo sve od sebe, ali se nažalost nije isplatilo - rekao je Goda.

Kapetan Mišić bio je dosta emotivan.

- Teško mi je pričati. Odigrali smo sjajnu utakmicu, pogotovo 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa, da rastemo iz dana u dan. Žao mi je što smo u prvoj utakmici primili gol u zadnjoj seknudi. Pohvalio bih ekipu, ne smije nas ovo pokolebati. Ostaje nam HNL u kojem dobro stojimo i nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouke - rekao je Mišić pa dodao:

- Pali smo mi, pali su i oni. Ostaje žal što ih nismo završili u 90 minuta. Imaki smo šansu a zabijemo četvrti gol, bili smo bolji u zadnjem periodu. To je mladost, neiskustvo. Nas par ima koji smo igrali Europu, drugi su mladi i to tek trebaju naučiti. Uspješna uropska sezona? Reako bih da je, naš cilj je bio prolazak skupine, ali ostaje žal za više.