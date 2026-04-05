Josip Mišić: 'Sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora!'

Dinamo je na Veliku subotu došao do povijesne pobjede protiv Osijeka. Momčad Marija Kovačevića razbila je Osječane 7-0 što je prva njihova tako velika pobjeda protiv Osijeka od kako je HNL-a. Slavljem pred domaćom publikom pobjegli su drugoplasiranom Hajduku na 13 bodova prednosti. Golijadu na Maksimiru započeo je Luka Stojković u 21. minuti pa Gabriel Vidović u 31. i 62. minuti. U strijelce su se upisali Miha Zajc i Dion Drena Beljo koji je dva puta tresao protivničku mrežu, a za konačnih 7-0 zabio je kapetan 'modrih' Josip Mišić u 81. minuti susreta.

Kapetanu je to bio prvi gol nakon 'suše' koja je trajala tri i pol godine. Posljednji gol u HNL-a, Mišić je zabio u studenome 2022. pa je njegov gol izazvao veliko oduševljenje među navijačima Dinama. Zanimljivo, Dinamo je i tada pobijedio 7-0, ali tada je na Rujevici 'stradala' Rijeka.

- Zapamtite da ne bude previše uzaludnih oklada, sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora! - napisao je Mišić na društvenim mrežama uz video proslave gola.

Trener Dinama u veljači je izjavio kako ne postoji oklada između njih dvojice, ali da će ga častiti večerom kada konačno zabije gol.

- Ne postoji takva oklada, ali mogli bismo. U zadnje vrijeme na treninzima dobro pogađa i sve je bliže. Dugo nije zabio, ali kada postigne ja ću njega častiti, samo neka on nastavi ovako igrati - rekao je Kovačević nakon pobjede nad Istrom u veljači.