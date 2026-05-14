Josip Skoko za 24sata: Ako Noa nije za Hajduk, neka to i kažu!

Za razliku od prošle sezone, u kojoj je Hajduk bio u utrci za naslovom prvaka sve do zadnjega kola, ove godine pitanje prvaka i Hajdukove druge pozicije na prvenstvenoj ljestvici riješeno je odavno. Slijedom toga i fokus cijeloga kluba već odavno nije na terenu, ako je tijekom cijelog proljeća uopće i bio, jer mnoge su druge stvari okupirale čelnike kluba. Najprije su se bavili pitanjem izbora sportskog direktora, potom pitanjem obnove/rekonstrukcije/gradnje novog stadiona, a sve je kulminiralo mogućom sponzorskom suradnjom s tvrtkom WhiteBIT.

Sportski direktor je izabran, priča o stadionu razvodnila se do te mjere da danas više ne znamo ni što je najprihvatljivije rješenje, a kamoli koje će biti izabrano, a mogući ulazak ukrajinskoga kapitala toliko je zbunio navijače da se već počelo špekulirati o raspodjeli pozicija i uloga, a sve je stalo na jednom neformalnom sastanku, na kojem je predstavnik ukrajinskog ulagača, Ivica Pirić, prenio predsjedniku Hajdukova nadzornog odbora, Ljubi Pavasoviću Viskoviću, interes za sponzoriranjem kluba. I to je sve...

U sjeni svega što je okupiralo klub proteklih mjesec dana ostalo je nekoliko detalja koje valja razjasniti. Jedan od takvih je i pitanje odlaska Nike Sigura na pripreme reprezentacije Kanade, koja se sprema za Svjetsko prvenstvo. Prirodno je da dio navijača nije bio zadovoljan što je Hajduk pustio Sigura dvije utakmice prije kraja prvenstva, ali i klub ima svoje rezone. Sigur je zaradio četvrti žuti karton, zbog kojeg nije u konkurenciji za subotnji ogled s Lokomotivom, tako da bi mu ostao samo nastup protiv Vukovara u zadnjem kolu. Na zamolbu izbornika Kanade, koji želi imati igrače na pripremama što ranije, Hajduk je pustio Sigura jer je i u njihovom najboljem interesu da se on što bolje spremi i konkurira za nastupe, koji će na koncu konca i Hajduku donijeti bogatu naknadu.

Drugo pitanje koje se probilo u javnost je pitanje produljenja ugovora za Darija Melnjaka, za sada nema dogovora. Nije sporno da i igrač i Hajduk žele dogovor, no razlika između onoga što bi Hajduk ponudio i onoga što je igrač do sada primao je prevelika. Melnjak bi pristao na znatno smanjenje ugovora, ali za sada mu Hajduk ne nudi ni izbliza prihvatljive uvjete. Hoće li se do kraja sezone nešto u razgovorima pomaknuti, a pozicije približiti, tek ćemo vidjeti.

Gonzalo Garcia je u tekućoj sezoni dao priliku mnogim mladim igračima, ali Luka Jurak nije bio u tom krugu, kao uostalom ni prošle godine, kad je momčad vodio Gennaro Gattuso. Mladom veznjaku istječe ugovor i, po svemu sudeći, neće biti produljen, a igračevi zastupnici već gledaju prema novoj sredini, navodno su za njega zainteresirani razvojni klubovi poput Istre i Varaždina.

Ništa bolja situacija nije ni kad je riječ o Noi Skoki (19), koji nije zadovoljan statusom i minutažom. Neke prilike je dobio, ali nije to bio kontinuitet koji bi mu osigurao da pokaže puni potencijal.

- Ne znam što bih rekao o planovima Hajduka kad ni sam ne znam što planiraju. Nisam u komunikaciji s trenerom, popričao sam jednom sa sportskim direktorom, koji je tek došao... Naš interes je da Noa igra, to je ključno za razvoj mladog igrača i to sam novom sportskom direktoru i rekao na razgovoru. Ako je Noa igrač za Hajduk, nitko sretniji od nas, ali ako je procjena da nije, neka ga puste u neku drugu sredinu gdje će igrati i razvijati se. Vidjet ćemo što će se događati nakon sezone, ali meni se čini da nam je minutažom ovog proljeća poslana jasna poruka. Šteta - kazao nam je igračev otac Josip Skoko. 