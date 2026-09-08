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VIDEO Haaland srušio Porto, Kovač slavio u drami! Betis okrenuo Lille s igračem više

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Haaland srušio Porto, Kovač slavio u drami! Betis okrenuo Lille s igračem više
Foto: Pedro Nunes
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PORTO - MAN.CITY 0-2, BORUSSIA - VILLARREAL 3-2, LILLE - BETIS 2-3 Real kaznio Inter u utakmici prepunoj šansi, Gvardiol i Kovačić došli do pobjede. Golijade u Njemačkoj i Francuskoj

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Nogometaši Real Madrida, Manchester Cityja, Borussie Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili natjecanje u Ligi prvaka. Manchester City je u Portu slavio s 2-0 protiv istoimenog portugalskog sastava, a oba gola zabio je Erling Haaland. "Građani" su u prvom dijelu imali tri lijepe prilike, dva puta je pucao Erling Haaland, a jednom Phil Foden, no Diogo Costa je bio raspoložen.

Gosti su ipak poveli u 47. minuti, Enzo Fernandez je ubacio, a Haaland glavom pogodio za 1-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je norveški napadač u sudačkoj nadoknadi pogodivši na dodavanje Rayana Aita-Nourija za 2-0. Joško Gvardiol je igrao do 48. minute, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 75. minuti. Golove s Porto - Man. City pogledajte OVDJE.

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Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, je startala pobjedom 3-2 protiv Villarreala, a svih pet golova postignuto je u drugom dijelu. Domaćin je bolju igru okrunio vodstvom u 53. minuti nakon autogola Renata Veige. Maximilian Beier je ubacio s lijeve strane, golman Peter Gulacsi je obranio, no lopta je pogodila Veigu i završila u mreži gostiju. Pepe je u 62. minuti mogao izjednačiti, ali nije bio precizan. Četiri minuta kasnije "Žuta podmornica" je izjednačila. Geroges Mikautadze je ubacio iz kornera, a Santiago Mourino glavom zabio.

UEFA Champions League - Borussia Dortmund v Villarreal
Foto: Leon Kuegeler

U 69. minuti su gosti mogli i okrenuti rezultat, sjajno je pucao Mikautadze, ali je Gregor Kobel još bolje obranio. Momčad Nike Kovača je u 80. minuti stigla do nove prednosti golom Serhoua Guirassyja, a isti je igrač u 85. minuti realizirao kazneni udarac za 3-1. Konačnih 3-2 postavio je Guirassy pogodivši autogol u trećoj minuti sudačke nadoknade. Diatta je ubacio s desne strane, Kobel je obranio, ali je pogodio svog suigrača od čije glave se lopta odbila u mrežu. Golove s Borussia - Villarreal pogledajte OVDJE.

Lille je protiv Real Betis vodio 1-0 i 2-1, ali je ipak izgubio sa 2-3. Slavljeničku večer gostiju upotpunio je trener Betisa Manuel Pellegrini koji je postao drugi najstariji trener u povijesti Lige prvaka. Legendarni Čileanac ima 72 godine i 357 dana, a stariji je bio samo pokojni Mircea Lucescu koji je posljednju utakmicu LP-a vodio sa 76 godina i 132 dana.

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Ayase Ueda je doveo Lille do prednosti u 12. minuti pogodivši na dodavanje Ethana Mbappea, mlađeg brata Realove zvijezde Kylana koji je u gotovo isto vrijeme zabio vodeći gol za Real protiv Intera. Izjednačio je Marc Bartra u 33. minuti, no Alexsandro je tri minute kasnije zabio i drugi gol za francuski sastav. Gaetan Perrin je ubacio iz kornera, a brazilski branič Alexsandro glavom zabio za 2-1.

Betis je fantastično ušao u nastavak, u 49. minuti je Bartra izjednačio, a četiri minute kasnije Troy Parrott je doveo goste do prednosti. Novi problemi za Lille stigli su samo minutu kasnije nakon što je Mbappe dobio crveni karton zbog udaranja suparnika. Golove s Lille - Betis pogledajte OVDJE.

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