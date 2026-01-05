Joško Gvardiol poslao moćnu poruku nakon teške ozljede: Znam tko sam i odakle dolazim

Hrvatski nogometni reprezentativac i zvijezda Manchester Cityja Joško Gvardiol javio se navijačima putem Instagrama nakon što je pretrpio tešku ozljedu u derbiju protiv Chelseaja. Slomio je tibiju i, kako doznaju 24sata, izvan terena bit će četiri do pet mjeseci, pa mu je upitan nastup na Svjetskom prvenstvu.

"Ustat ću ponovno, bolji nego ikad"

Na fotografiji objavljenoj s Etihada vidi se bolan trenutak u kojem Gvardiol, oslanjajući se na člana liječničkog tima i suparničkog kapetana, napušta travnjak. Istaknuo je kako ga ovaj izazov neće pokolebati te je obećao još snažniji povratak.

​"Ovo je težak trenutak, ali nikada me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim", započeo je Gvardiol emotivnu poruku.

"Građanima, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao ratnik Cityja. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ustat ću ponovno, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moje ljude. Za Hrvatsku", napisao je.

Ispod objave su se u kratkom roku zaredale stotine poruka podrške navijača iz cijelog svijeta.

"Nema predaje Joško", "Vratit ćeš se jači, sigurni smo u to!", "Brz oporavak, legendo", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko je Gvardiol cijenjen među ljubiteljima nogometa.

Šok na Etihadu i sezona pod upitnikom

Ova objava uslijedila je samo dan nakon što je Gvardiol doživio prijelom potkoljenice desne noge tijekom utakmice Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja, koja je završila rezultatom 1-1. Ozlijedio se u drugom poluvremenu, nakon čega je morao napustiti teren. Hrvatskog braniča kasnije ovoga tjedna očekuje operacija, a prve prognoze sugeriraju da bi za njega ova sezona mogla biti završena, što predstavlja ogroman udarac za njegov klub i hrvatsku reprezentaciju.

Gvardiol je i ove sezone bio jedan od ključnih igrača u momčadi Pepa Guardiole. Prije ozljede upisao je 23 nastupa u svim natjecanjima, zabio dva gola i dodao pet asistencija. Njegov će izostanak biti teško nadoknadiv, pogotovo jer je u prethodnoj sezoni 2024/25. proglašen igračem sezone Manchester Cityja, čime je potvrdio status jednog od najboljih braniča na svijetu. Podsjetimo, Gvardiol je u City stigao u kolovozu 2023. za rekordnih 90 milijuna eura, postavši tako najskuplji branič u povijesti nogometa.