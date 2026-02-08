Joško Jeličić: Tužno je da najveći hrvatski talent ode u Grčku...

Joško Jeličić analizirao je utakmice 21. kola HNL-a. Prva je na rasporedu bila utakmica Rijeke i Dinama na Rujevici.

- Ne sjećam se kad je razlika između ove dvije momčadi bila 16 bodova, to dosta govori - započeo je Jeličić za MAX Sport i dodao:

- Sanchez osvaja 1,5 bodova po utakmici u HNL-u otkad je došao. On je rekao da je svjestan od čega Rijeka živi, da mora razvijati mlade igrače i mislim da on ima kredit od strane uprave.

Situacija oko transfera Jagušića

- Postoji nekoliko strana u slučaju Jagušića, postoje klubovi, igrač i menadžeri. Slaven je s transferima Šute i Jagušića riješio budžet za dvije sezone. Nitko neće prebaciti taj transfer Jagušića, siguran sam. On je najveći talent u Hrvatskoj, ali odlazi u grčki klub. Drugi elitan talent je otišao u češki klub, meni je to tužno.

- Grčka liga je sve samo ne dobar temelj za prijelaznu stepenicu. Panathinaikos 16 godina nije prvak, mijenaju se treneri, igrači, a pitanje je i koliko će Benitez ostati na klupi i hoće li Adriano biti projekt kluba.

Koprivnica: SuperSport HNL, 20. kolo, NK Slaven Belupo - NK Varaždin | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Iskustvo nam govori da bi Dinamo bio nekakva prijelazna stepenica, ali jasna mi je odluka kluba. Bio bih puno sretniji nekim zemljama koje više odgovaraju njegovom talentu - dodao je Jeličić.

- Hajdukov presing ne postoji, a nema ni progresije. Cijela momčad je imala 350 metara progresije, a dva zadnja vezna; Krovinović minus 30 metara, a Guillamon 30, dakle bili su na nuli. Jako sporo igraju, poštujem build up, ali nedostaje okomitosti.

Vukovar - Istra 1961 3-2

- Navijam za Vukovar, bez obzira na to što ima debilčeka koji govore da mi moramo biti objektivno. Pogotovo ovaj Čabrajin Vukovar. Napokon imaju uvjete za trening i igraju u Gradskom vrtu što je Wembley za Vinkovce. Najveće probleme su imali na početku, imali su 33 igrača, od čega 18 stranaca. Bio je jedan stoper koji je rekao Čabraji da on ne udara loptu glavom, iako igra stopera. Više nije zaigrao.

- Razlika između ove dvije momčadi je Dario Marešić. Da Vukovar ima takvog igrača koji daje sigurnost i stabilnost, bilo bi mu puno lakše.