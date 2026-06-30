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Foto: John E. Sokolowski/REUTERS
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JOŠKO, TREBAMO TE Za rušenje Portugalaca najskuplji branič u povijesti mora se vratiti u formu

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Gvardiol je protiv Gane ušao s klupe, svjestan je i on da ne igra dobro i da mora drastično podignuti formu, no Hrvatska si ne može dopustiti da najskupljeg braniča u povijesti drži na klupi

Hrvatska je u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića ispunili su primarni cilj i prošli prilično zahtjevnu skupinu. Izbornik je i na konferenciji za medije u Alexandriji ponovio kako "vatreni" nisu napravili ništa posebno, već tek odradili ono što se od njih očekivalo prije Mundijala.

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Komentari 18
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