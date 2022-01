Božidar Jović (49), olimpijski i svjetski prvak s hrvatskom rukometnom reprezentacijom, također se osjetio prozvanim zbog izjave izbornika Hrvoja Horvata nakon poraza od Danske "da su ovime začepili usta onima koji su rekli da se nismo borili".

Mislio je vjerojatno na analizu utakmice protiv Crne Gore koju je Hrvatska odigrala katastrofalno i izgubila, pokazalo se, presudne bodove u borbi za polufinale. Protiv Danaca je ipak bilo previše tražiti senzaciju.

- Sigurno je teško, i u meni kuha kad tako igramo utakmicu koju možda možemo dobiti, a izgubili smo. Jednostavno, to je jače od mene. Živim rukomet cijeli život. Nadovezao bih se na Peru i dečke u studiju - rekao je Jović u programu RTL-a i nastavio:

- Svaki komentar bio je dobronamjeran, ali izbornik mora znati da svi ti komentari ne dolaze od neke kumice na placu ili od nekog susjeda koji šeta peseke po livadi. Svi mi osvojili smo pregršt medalja i znamo kako je biti prvi na svijetu i znamo, godinu dana prije, kako je biti 16. u Europi.

- Svi komentari su dobronamjerni - ponovio je Jović i dodao:

- Bilo bi suludo da kažemo: "Dobro se igralo protiv Crne Gore", "Nije bio naš dan" ili da tražimo neki alibi. Mi moramo ukazati na to da govor tijela i spremnost na toj utakmici bile ispod nule! Crna Gora nije Danska, nije Francuska, nije zemlja koja je osvajala medalje, nikad nije prošla ni u drugi krug. Mi se moramo uspoređivati s Danskom, Francuskom, Švedskom, Norveškom. Da ne uvrijedim, ali Crna Gora, Ukrajina, Srbija, to je ipak druga liga i ne možemo se uspoređivati s njima.

Nije mu jasno zašto neki igrači nisu bili među pozvanima, čak i nakon širenja popisa.

- Treba analizirati, izvaditi sve što je dobro. Isto tako, u reprezentaciji ne mogu igrati mladi ili stari, dobri ili loši. Najbolji uvijek moraju igrati, tko god i kako god se zvao. Čudno je što u reprezentaciji nema Marina Šege s kojim nisu ni razgovarali. Brani u Montpellieru, najboljoj momčadi Lige prvaka. Čudno je da nema Karačića koji je jedan od najboljih igrača u Kielceu, drugoj momčadi po bodovima u Ligi prvaka. Mislim da za njih mora biti mjesta i da su se neka ega morala spustiti. Ipak je reprezentacija svima nama svetinja - govorio je Jović u dahu i dodao:

- Alibi za neku lošu izvedbu? Nitko nikad nije rekao "Treneru, treba igrati 6-0, 5-1", ulazio u analizu. Tu je stručni stožer, tu su ljudi koji se brinu o tome. A mi moramo reći i to je naša dužnost kao ljudi koji su osvajali medalje za Hrvatsku da nešto nije dobro i da na tome treba poraditi.

Horvat ima njegovu potporu.

- Nitko ovdje nikome ne skida glavu niti smjenjuje, dapače, ima našu punu potporu, pogotovo zbog ovoga što se dogodilo s koronom. Ali mislim da treba i kritiku dobronamjerno prihvatiti.

Hrvatska će iduću utakmicu igrati protiv Islanda u ponedjeljak (15.30), a drugi krug zaključiti protiv Nizozemske (srijeda, 18 sati).

- Za gledatelje je Nizozemska nepoznanica, a mi koji smo u rukometu, živimo to. Sve su to igrači koji igraju dobro i nositelji su igre u svojim klubovima. Igraju jako brz rukomet, vidjelo se to protiv Crne Gore. Napadaju odmah na zonu, sigurno će biti opasnost. Ali ako bude pristup kao protiv Danske, onda se ne trebamo bojati. Ako bude kao protiv Crne Gore, onda jao majko - zaključio je Božidar Jović.

HRVATSKA - DANSKA 25-27 (11-12)

Budimpešta Arena.