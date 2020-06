Jovićević i Gorica, 3. put: Majice za proslavu naslova spremne su

PROSLAVA Igor Jovićević (46) živio je u Velikoj Gorici, a trenerski debi u Dinamu bio je protiv Gorice. Dinamo je lani naslov osvojio šest kola prije kraja HNL-a

<p>Godina je 1986. <strong>Igor Jovićević</strong> živi u Gorici i svaki dan putuje na trening u Maksimir.</p><p>Godina je 2017. Igor je sad trener <strong>Dinama II</strong> i debitirat će u starom kvartu, gdje je kao 13-godišnjak živio.</p><p>Danas, godina je 2020., Jovićević je trener <strong>Dinama</strong> i stiže po naslov na mjesto gdje je sve i počelo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jovićevićevi 'fakini' nakon izbacivanja Bayerna</strong></p><p>- Rođen sam u Petrovoj, s dvije-tri godine sam se preselio u Goricu. Ondje sam proveo zaista divno vrijeme osnovne škole, sve do Univerzijade kad sam se preselio na Črnomerec. Možda je to isto jedan znak da tamo ostvarimo tu pobjedu - kaže trener hrvatskog prvaka.</p><p>Da bi osvojio naslov, 21. u Hrvatskoj, odnosno 31. u povijesti kluba, Dinamo mora pobijediti Goricu, mjesto gdje je Jovićevićeva avantura počela, stari kvart iz kojega ga je pokojni otac <strong>Čedo</strong> vodio na treninge u Dinamo. Bila je to sjajna generacija u kojoj je, osim Jovićevića, bio i <strong>Tomo Butina</strong>.</p><p>No Gorica nije bila baš uvijek sretna za Igora, dok je čekao trenerski debi u natjecateljskoj utakmici, dogovoren je prijateljski susret s Goricom na Maksimiru, momčad iz Gorice pobijedila je Dinamo 3-2.</p><p>Igor je zagrebački dečko i dinamovac. Njegov otac Čedo branio je boje Dinama 70-ih, igrao na poziciji lijevog braniča, a sjajnu lozu Jovićevića u Dinamu nastavili su Igor, a onda i njegov sin <strong>Filip</strong>, koji igra za drugu momčad “modrih”. Brojku Jovićevića u Dinamu “podebljao” je i drugi Igorov sin <strong>Marcos</strong>, talentirani golman koji je u mlađim kategorijama. Trenerski zanat učio je pored <strong>Andrija Ševčenka</strong>.</p><p>- Ševčenka sam upoznao 1995., kad smo igrali za mlade repke. Dobili smo ih u Zaprešiću 1-0, igrali su on, Rebrov, Šovkovski, Holovko... Kasnije smo zajedno polagali za trenera. Kad smo položili, pljeskalo nam je 300 ljudi iz Uefe. Kakav je bio učenik? A reći ću da nije baš učio iz skripta i bilježnica, uvijek bi nešto improvizirao - pričao nam je Jovićević pa nastavio:</p><p>- Ševčenko mi je rekao da mu je trenerski uzor bio <strong>Valerij Lobanovski</strong>, kasnije<strong> Ancelotti</strong> i <strong>Mourinho</strong>. Njih trojica su ga definirali kao trenera. Zajedno smo učili šest semestara. Izlazili smo na večere, utakmice, pili kave...</p><p>Kao igrač s prvom momčadi Dinama nije osvojio ni jedan naslov. San o naslovu s najdražim klubom java bi mogao postati danas nešto prije 23 sata, kad će završiti utakmica u Gorici. Šampanjac je već na hlađenju jer, ako ćemo gledati statistiku, Gorica ima jako male izglede.</p><p>U HNL-u su igrali sedam puta i svih sedam puta slavio je Dinamo. U Gorici su igrali tri puta, momčad iz Maksimira zabila je sedam golova, a primila tri. U posljednjoj utakmici u Gorici, igranoj u listopadu 2019. godine, Dinamo je pobijedio 4-2, a tri gola zabio je Mislav Oršić. </p><p>U Maksimiru je sve spremno za slavlje, napravljene su i majice posvećene 31. naslovu prvaka. Sve što treba je pobijediti Goricu. </p><p>Jovićević, zagrebački dečko, još kao dijete maštao je osvajati naslove s najdražim klubom. Sad ga do tog cilja dijeli 90 minuta. Lani je Dinamo također, pod <strong>Nenadom Bjelicom</strong>, naslov matematički osigurao šest kola prije kraja. Tad je nakon 30. kola imao 79 bodova, sad imaju 71... Cilj je isti - pobjeda i naslov.</p>