Dinamo kod Bayerna: Idemo u boj! I pazit ćemo s rukovanjem

Mlada momčad Dinama ovaj utorak otputovala je u München gdje je u srijedu od 14 sati (Arena Sport 1) protiv Bayerna u njihovu kampusu očekuje osmina finala juniorske Lige prvaka.

"Modri" su osvojili drugo mjesto u skupini s 11 bodova, dva iza Atalante, četiri ispred Manchester Cityja i devet ispred Šahtara, a u razigravanju za osminu finala izbacili su još jedan ukrajinski klub, kijevski Dinamo, i to nakon penala u Ukrajini (4-3).

Pobjednik će u četvrtfinalu biti domaćin boljemu iz para Benfica - Liverpool koji igraju u utorak od 16 sati.

- Spremni smo i mislim da je ovo fenomenalna nagrada za ovu momčad. Kad se osvrnemo, moramo viditi što smo sve napravili, biti svjesni kvalitete jer smo prošli pakao u nekim utakmicama u grupnoj fazi. U Bergamu je bilo fenomenalno iskustvo iako smo izgubili, kod Manchester Cityja smo trpili prvih pola sata. Kad to prođe, onda vidiš "OK, i mi smo konkurentni i imamo šanse za pobjedu". Tako je i ovaj put bez obzira na to što je Bayern favorit i što igra doma. Svjesni smo svoje kvalitete, igramo muški i spremni smo za pobjedu. Penali? Već ih imamo, ali želimo pobjedu - rekao je trener Igor Jovićević.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je uputu svim hrvatskim sportašima koji putuju u inozemstvo da pripaze na higijenu ruku zbog straha od korona virusa, pa tako i da izbjegnu rukovanje kad god je to moguće, čak i s protivničkim igračima na terenu.

- Zdravlje je na prvom mjestu, nije ugodna stvar kad slušaš dnevnike i čitaš novine, svaki dan se pojavljuju novi slučajevi. Radimo sve što možemo, dobili smo od doktora sve moguće dezinfenkcijske stvari i zaštitit će nas. Pazit ćemo na aerodromu da se ne rukujemo s nepoznatim ljudima, bit će tamo puno našihkoliko čujem. Pripazit ćemo s naše strane - kaže Jovićević.

A što je s duelima?

- Haha, moramo ulaziti jer su fenomenalni s automatizmima. Protutnjali su skupinom protiv Olympiacosa i Zvezde. Ako ih pustiš igrati, nagrabusio si. Dobili su samo četiri žuta i to govori ili da su vrhunski ili da protivnik nije bio dovoljno dobar. Ratnički smo raspoloženi, idemo tamo u boj, ali boj ne bije oružje nego srce u junaka.

Joško Gvardiol bit će s juniorima iako je mogao i sa seniorima kod Hajduka u "vječnom derbiju".

- Odradili smo jučer jedan trening, poštedjeli smo ga zbog koljena. Krizmanić se vraća nakon odrađene suspenzije, ali Marin će morati propustiti utakmicu i čekat će nas kad se vratimo - kaže Jovićević.

Dinamo je lani ispao u četvrtfinalu od Chelseaja u Londonu, a ima i osminu finala iz 2016. kad je pobijedio Anderlecht na terenu 2-0, ali i ispao za zelenim stolom jer je igrao Matija Fintić koji je bio pod suspenzijom.

- To je dokaz kontinuiteta, da klub radi kvalitetno, to se potvrđuje iz godine u godinu. Pogledajte s kim se borimo u neravnopravnim uvjetima, ali imamo situacijsku inteligenciju, formiramo ljude i to nas odlikuje. Idemo u München uživati, to je nagrada za sav naš napor i idemo po pobjedu, po četvrtfinale. Bez kompleksa i hrabro.

Prognoza derbija u Splitu?

- Završavamo malo ranije nego što je utakmica na Poljudu. Želim im pobjedu i siguran sam da će u tome uspjeti. Bjelica radi sjajne stvari, pokazuju iz kola u kolo da su vrhunski i to će potvrditi - kaže Jovićević.

Leon Šipoš ove je sezone u 18 nastupa zabio pet golova i četiri puta asistirao. Od tih pet komada, dva je daoo Cityju u remiju 2-2 u grupnoj fazi.

- Nadamo se dobrom rezultatu, ovo je velika utakmica protiv velike momčadi. Idemo s pozitivnim stavom, pobjedi i prolasku dalje u četvrtfinale. Kako protiv njih? Analiziramo svaku njihovu pogrešku i manu s timom, momčad je malo lošije reagirala u skupinama, nije igrala kompaktno u defenzivi, mi ćemo dati sve od sebe i nadam se da ćemo naći rješenje - kaže Leon i dodaje:

- Penali? Oni su uvijek lutrija. Kad dođe do njih, ne možemo ništa kontrolirati, to je više sreća. Vježbamo penale, svatko puca jedan, ali tko se taj dan osjeća najsigurnije, taj ga uzme i puca.

- Nema Marina, nismo to znali do pred tjedan-dva. Nema veze, ima nas nekoliko koji možemo popuniti tu poziciju. Puni smo samopouzdanja. Možda se toliko ne vidi po rezultatu, ali igrali smo dobro taj dan u Kijevu, znamo da smo dobri. Imamo kvalitetu, moramo dati sve od sebe i siguran sam da ćemo doći do rezultata - zaključio je.

