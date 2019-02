Jovićević: Rusi su moćni, ali svi vjerujemo u osminu finala

Juniorska momčad Dinama u utorak (14 sati) nastavlja svoje europske putešestvije, mlade nade Igora Jovićevića u playoff fazi Uefine Lige mladih na Hitrec-Kacijanu dočekuju Lokomotiv Moskvu. Bolji iz ovog dvoboja (igra se samo na jednu utakmicu) odlazi među 16 najboljih juniorskih momčadi Europe.



Dinamovi klinci na putu prema ovoj fazi natjecanja izbacivali su rumunjsku Viitorul Constantu (1-0, 2-0) i Astanu (1-1, 3-1), pa tako ove sezone još ne znaju za poraz u Europi. Glavne nade Igora Jovićevića i u sutrašnjem će dvoboju biti talentirani klinci (Horkaš, Franjić, Šutalo, Gjira, Marin, Ćuže, Baturina) koji su zimske pripreme proveli sa seniorima u turskom Beleku.

- Za ovakve utakmice se živi i igra nogomet, mi imamo veliku ambiciju otići što dalje u ovom natjecanju. Rastemo iz utakmice u utakmicu, a playoff je nagrada za ove dečke koji su do sada pokazali spoj talenta i karaktera, zato i jesmo u borbi za plasman u osminu finala - kaže trener Dinama Igor Jovićević.

- Lokomotiv Moskva je u zadnjih sedam-osam godina napravila veliki iskorak u radu omladinske škole, trkački i motorički su vrlo jaki. Agresivni su, moćni i snažni, ali dobro smo ih analizirali, spremni smo za njih. Ovo će biti potpuna suprotnost od utakmica s Viitroulom i Astanom, te dvije momčadi su igrale lijep nogomet, onako za oko, no ovo je razina više i zato moramo biti na nivou.

Trener juniora Dinama je nastavio...

- Za razliku od tih utakmica gdje nam je samo talent bio dovoljan za prolazak dalje, ovo će biti sasvim drugačije. U nekim smo segmentima jači od Lokomotiva, domaći teren nam također ide u korist, a njihovu moć i fizičku snagu imamo i mi.

Čak sedmorica vaših igrača je sudjelovalo na pripremama seniorske momčadi...

- To je veliki iskorak za njih, ali i razvojni plan našeg kluba. Svaki podražaj sa starijima vas čini jačima i boljima, a to su sve još dečki koji mogu igrati za juniore. A oni recimo već godinu dana igraju Drugu HNL. Te pripreme su im bile nagrada za dosadašnji trud, za njih to veliki plus. Ti dečki imaju pravi gard koji prenose na momčad, oni i druge oko sebe čine jačima, a meni kao treneru daju određenu mirnoću.

Tu se igra jedna utakmica, poslije 90 minuta idu penali. Jeste li ih vježbali na treninzima?

- Danas ćemo malo opteretiti Horkaša penalima poslije treninga, ali naš je cilj puno ranije privesti utakmicu uspješno kraju.

Riječ je dobio i mladi Marko Gjira.

- Pripreme s prvom momčadi su za nas bile sjajna stvar, a sada jedva čekamo tu utakmicu s Lokomotivom. Osobno sam ponosan što sam dio ove momčadi koja je osigurala europsko proljeće, vjerujem u još jednu našu pobjedu. Ali i da će naši seniori u četvrtak proći Viktoriju Plzen - rekao je Gjira, pa dodao:

- Svakom mladom igraču je san zaigrati za prvu momčad, a odlazak na pripreme u Tursku je za mene bio dio tog sna. Svi smo dali sve od sebe, vjerujem i iskoristili svoje minute maksimalno. Sve to nam je motivacija za dalje, ali smo se tamo i napunili samopouzdanjem za sve ono što nam slijedi. Kakvu utakmicu očekujem? Tvrdu. Lokomotiv je fizički moćna momčad, no mi ćemo im odgovoriti na isti način - završio je Gjira.

Ostali parovi play-offa Lige mladih: PAOK - Tottenham, Dinamo Kijev - Juventus, Chelsea - Monaco, Montpellier - Benfica, Hertha - PSG, Midtjylland - Roma, Sigma Olomouc - Lyon.



Plasman u osminu finala Lige mladih već su osigurali Atletico Madrid, Barcelona, Liverpool, Porto, Ajax, Hoffenheim, Real Madrid i Manchester United.