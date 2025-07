Jovićević za 24sata: Bugari su protiv Rijeke favoriti, od jednog igrača prijeti posebna opasnost

Rijeka će u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv Ludogoreca, koji je u prvom pretkolu eliminirao bjeloruski Dinamo Minsk. Nije bugarski prvak u tim susretima bio uvjerljiv, mučio se i dalje prošao tek nakon produžetka u uzvratu, s ukupnih 3-2.

Jovićević: Ludogorec je favorit

Prva utakmica između Rijeke i Ludogoreca na rasporedu je u utorak, 22. srpnja, u 20.45 sati na Rujevici, dok će se uzvrat igrati 30. srpnja u Razgradu. Prolaskom u treće pretkolo Lige prvaka, Rijeka bi osigurala europsku jesen, odnosno najmanje ulazak u skupinu Konferencijske lige.

- Ludogorec je favorit, mora biti. Oni su zadnjih 14 godina prvaci Bugarske, u tom su periodu svaki put igrali grupnu fazu europskih natjecanja, dvaput dohvatili Ligu prvaka. Iskusni su, znaju igrati ovakve utakmice, zbog toga im dajem prednost u dvoboju s Rijekom. Koliku? Rekao bih da je to 55-45 posto za Bugare, kaže nam Igor Jovićević (51).

'Iznenadilo me što se Ludogorec toliko mučio...'

Hrvatski stručnjak prošle je sezone odveo Ludogorec do trostruke krune u bugarskom nogometu, a onda na ljeto "digao sidro" i napustio Razgrad. Jovićevića smo danas uhvatili uoči leta prema Dubrovniku, gdje će naš trener "odmarati do daljnjega". I kako sam kaže, prvenstveno uživati. Opet, Jovićević je pratio muke "svog" Ludogoreca protiv Dinamo Minska u prvom pretkolu Lige prvaka.

- Da, malo me iznenadilo što su se toliko mučili protiv Bjelorusa. OK, nije to ništa neuobičajeno, sve momčadi tek hvataju pravu formu, tu uvijek postoji rizik od posrtanja. Ludogorec je i lani igrao europske kvalifikacije s Dinamom iz Minska, tako da se te dvije momčadi dobro poznaju. Bugari sigurno još nisu u optimalnoj formi, to može biti dobro za Rijeku - kaže nam Jovićević, pa nastavlja:

- Meni će to biti jako zanimljiv dvoboj, Rijeka može naštetiti bugarskom prvaku. Rijeka je prvenstveno dobra momčad, uglavnom je ostala na okupu, dovela neke igrače poput Dantasa, Ndockyta, ali i bivšeg igrača Ludogoreca - Dominika Jankova. To je baš dijete Ludogoreca, izdanak njihove škole, svi mi o njemu pričaju kao o jako dobrom igraču. Ludogorec je iskusnija momčad...

'Bugari imaju opasne Brazilce'

Od koga Rijeci prijeti najveća opasnost?

- Rekao bih da je njihov najbolji i najopasniji igrač Bernard Tekpetey koji se vraća nakon teške ozljede. Lani je u europskim kvalifikacijama protiv Qarabaga slomio nogu, nisam ga imao na raspolaganju cijelu sezone, dobio je tek nekoliko povratničkih minuta kad smo već osigurali naslov. Njega je ranije želio i zagrebački Dinamo, dobar je igrač, sad je tek pitanje forme.

Jovićević je nastavio...

- Opet, mi smo prošle godine profilirali neke druge pojedince, prvenstveno mlade Brazilce. Od tih igrača moram izdvojiti Ericka Marcusa koji je stigao iz Vasco da Game, a igra desno krilo. On je i u uzvratnoj utakmici protiv Dinamo Minska zabio gol. A na drugom krilu je također jako opasan Brazilac Caio Vidal.

Bivši trener Ludogoreca ima i nekoliko upitnika oko bugarskog sastava...

- Vidio sam da im u obje utakmice protiv Bjelorusa nije igrao švicarski napadač Kwadwo Duah, to me malo iznenadilo. Ali nemam informacije, ne znam je li ozlijeđen ili možda u potrazi za novim klubom. Ludogorec se nije puno mijenjao, prodali su desnog beka Witryja u Rosenborg, na njegovo mjesto doveli Anderssona iz Midtjyllanda. I stigao im je Kaloč iz Kaiserslauterna.

'Možda dođem na utakmicu'

Hoće li Bugarima teren na Rujevici predstavljati problem?

- Njima će problem predstavljati - Rijeka. To su prvaci Hrvatske, odlična su momčad. I jedni i drugi imaju šanse za prolazak dalje, sve je otvoreno. Meni će stvarno biti užitak gledati te dvoboje, nadmetanja hrvatskog i bugarskog prvaka, pa da vidimo gdje smo u odnosu na njihovu ligu. Još ne znam hoću li u četvrtak put Rujevice, sve je moguće...

Rijeka također nije puno mijenjala u odnosu na šampionsku sezonu, na Rujevici su i dalje Fruk, Janković, Radeljić...

- To je pametna strategija. Prvo žele otići što dalje u Europi, a onda odraditi transfere, Rijeka nije ni prva ni zadnja koja razmišlja na takav način. Nogomet je nepredvidiv, u ovom je dvoboju baš sve moguće. Rijeka je prošle sezone djelovala stabilno, Đalović se pokazao kao sjajan motivator, imaju oni svojih argumenata za optimizam. Kažem, po meni je to 55-45 posto za Ludogorec - završio je Jovićević.

