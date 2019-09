Jozak: 'Mi treniramo na livadi!' Savez mu je odmah dao otkaz

Romeo Jozak (46) više nije izbornik Kuvajta. Nogometni savez te azijske države dao mu je otkaz nakon domaćeg poraza 3-0 od Australije u drugom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Tehnički odbor Kuvajtskoga nogometnog saveza predložio je Izvršnom odboru da otpusti trenera seniorske nacionalne momčadi Kuvajta. Romeo Jozak i njegov hrvatski pomoćnik otpušteni su na sastanku u četvrtak navečer", stoji u priopćenju saveza.

Poraz od favoriziranog protivnika teško je mogao biti okidač otkaza jer kvalifikacije su tek počele, a pet dana prije Kuvajt je kod kuće razbio Nepal 7-0 i imao bi dobre šanse završiti među momčadima koje prolaze u idući krug kvalifikacija (pobjednici osam skupina i četiri najbolja drugoplasirana) jer u skupini ima i Jordan i Tajvan.

Razlog su otkaza, čini se, Jozakove riječi na konferenciji za medije nakon poraza, gdje se žestoko obrušio na vodstvo saveza zbog, kako tvrdi, neadekvatnih uvjeta u kojima reprezentacija trenira.

- Nemamo teren za trening. Da, imamo teren, ali to nije teren, nego livada. Znate li što je livada - pitao je Jozak novinare.

