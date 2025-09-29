Obavijesti

BRAVO!

Judašica Helena Vuković uzela broncu na Grand Prixu u Kini

Ijf World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2024. Borba Za Broncu, žene +78 Kg, Helena Vuković - Erica Simonetti | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Helena Vuković osvojila broncu u Kini bacanjem na "yuko"! Prva medalja na Grand Prixu za ovu talentiranu džudašicu iz Solina. Nastavlja pripreme za nove izazove

Hrvatska džudašica Helena Vuković, članica JK "Solin", osvojila je brončanu medalju u kategoriji preko 79 kg posljednjeg dana natjecanja na Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdau.

U borbi za brončano odličje Vuković se susrela s predstavnicom Mongolije Adiyasuren Amarsaikhan. U vrlo ravnopravnoj borbi, Vuković je došla do pobjede bacanjem na "yuko" nakon pet minuta produžetka, odnosno borbe na zlatni bod, i tako osvojila svoju prvu medalju na Grand Prix natjecanjima.

- Jako sam sretna da sam završila natjecanje s medaljom, naravno žao mi je radi poraza u polufinalu. Vidim da sam u ovoj ljetnoj pauzi stvarno napredovala i nadam se da će ići tako dalje, da ovu sezonu završim na pozitivnoj noti, nastavljam se pripremati za nadolazeća natjecanja - izjavila je Helena Vuković u službenom priopćenju Hrvatskog judo saveza.

Vuković je kao nositeljica bila slobodna u prvom kolu, potom je pobijedila domaću predstavnicu Liang Ye, da bi u polufinalu izgubila od Francuskinje Lee Fontaine.

- Jako sam sretan s današnjom medaljom Helene Vuković, posebno zato što je imala ozljedu prsta i jako je teško bilo kontrolirati gardove, dala je sve od sebe. Pokazala je veliku srčanost i na kraju osvojila medalju, drago mi je što će zadržati status i ostati među prvih deset na svjetskoj rang-ljestvici - rekao je izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov.

Iduća postaja za hrvatske reprezentativce je IJF Grand Prix Guadalajara koji se održava od 17. do 19. listopada, a od 14. do 16. studenog će se boriti pred domaćim navijačima na IJF Grand Prixu u Areni Zagreb.

