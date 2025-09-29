Judašica Helena Vuković uzela broncu na Grand Prixu u Kini

Hrvatska džudašica Helena Vuković, članica JK "Solin", osvojila je brončanu medalju u kategoriji preko 79 kg posljednjeg dana natjecanja na Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdau.

U borbi za brončano odličje Vuković se susrela s predstavnicom Mongolije Adiyasuren Amarsaikhan. U vrlo ravnopravnoj borbi, Vuković je došla do pobjede bacanjem na "yuko" nakon pet minuta produžetka, odnosno borbe na zlatni bod, i tako osvojila svoju prvu medalju na Grand Prix natjecanjima.

- Jako sam sretna da sam završila natjecanje s medaljom, naravno žao mi je radi poraza u polufinalu. Vidim da sam u ovoj ljetnoj pauzi stvarno napredovala i nadam se da će ići tako dalje, da ovu sezonu završim na pozitivnoj noti, nastavljam se pripremati za nadolazeća natjecanja - izjavila je Helena Vuković u službenom priopćenju Hrvatskog judo saveza.

Vuković je kao nositeljica bila slobodna u prvom kolu, potom je pobijedila domaću predstavnicu Liang Ye, da bi u polufinalu izgubila od Francuskinje Lee Fontaine.

- Jako sam sretan s današnjom medaljom Helene Vuković, posebno zato što je imala ozljedu prsta i jako je teško bilo kontrolirati gardove, dala je sve od sebe. Pokazala je veliku srčanost i na kraju osvojila medalju, drago mi je što će zadržati status i ostati među prvih deset na svjetskoj rang-ljestvici - rekao je izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov.

Iduća postaja za hrvatske reprezentativce je IJF Grand Prix Guadalajara koji se održava od 17. do 19. listopada, a od 14. do 16. studenog će se boriti pred domaćim navijačima na IJF Grand Prixu u Areni Zagreb.