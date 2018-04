Jose Cesaru: Ti bi bio bolji od Ikera i da braniš jednom rukom

Bivši golman Brazila i Intera iz Milana, legendarni Julio Cesar, u nedavnom intervjuu za Selecao Sportv otkrio je jedan zanimljiv razgovor između njega i Jose Mourinha nakon što je Brazil 2013. godine osvojio Konfederacijski kup pobijedivši Španjolsku 3-0. Nakon što je dobio nagradu za najboljeg golmana turnira, Cesar je oduševio sve preuzevši nagradu u dresu Ikera Casillasa, kako bi mu odao počast za sve što je postigao tijekom karijere.

- Kada sam ušao u svlačionicu, na mobitelu me je dočekala Mourinhova poruka: "Ti si lud, Casillas je taj koji mora nositi tvoj dres, a ne ti njegov". Napisao mi je to Mourinho i rekao kako bih ja samo jednom rukom imao više obrana od Casillasa - rekao je Julio Cesar te dodao kako mu se Casillas došao zahvaliti nakon toga:

- Iker je došao do svlačionice da mi se zahvali i rekao sam mu da sam imao raspravu s Mourinhom, bilo je teško, ali morao se suočiti s tim. Jose je trener koji će oči u oči najvećim zvijezdama reći što misli o njima.

Također, opisao je Mourinha kao dosta zahtjevnog trenera koji uvijek dobije ono što želi.

- Jednom prilikom Mourinho mi je rekao kako moram igrati u žutom dresu, no golmanski dresovi su bili bijeli, sivi i crni pa sam rekao da neću igrati u žutom dresu. Na to me je počeo provocirati kako se bojim lopte. Ukratko, na kraju sam igrao u žutom dresu - rekao je bivši golman Brazila.

Mourinho i Cesar su zajedno u Interu bili dvije sezone. Brazilac je za Inter u sedam sezona ubilježio 228 nastupa.