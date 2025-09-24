Obavijesti

Junak Beljo: 'Izvanredno se osjećam. Napokon su moje duge noge poslužile nečemu...'

Piše Fabijan Hrnčić, Jakov Drobnjak,
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sjajan tjedan iza nas. Sretni smo i ponosni. Držali smo se plana cijelu utakmicu, znali smo što trebamo raditi u kojem trenutku. Nije nas poremetio gol koji smo primili, rekao je Bruno Goda

Dinamo je dominantno pobijedio Fenerbahče u prvom kolu Europske lige s 3-1 i tako na najbolji mogući način počeo Europski put. Dva gola je zabio Dion Drena Beljo, a potvrdu pobjede donio je Monsef Bakrar. Beljo je nakon utakmice prokomentirao događanja na terenu, a onda su se priključili i Bruno Goda te Scott McKenna.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Osjećam se izvanredno, velika utakmica za nas, prva tri boda, svi smo jako zadovoljni. Ova ekipa Fenerbahčea može igrati u Ligi prvaka. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu i trener nam je rekao da sam tako nastavimo. Hvala navijačima na izuzetnoj podršci. Bili su nam vjetar u leđa. Taktički smo se jako dobro pripremili - rekao je Beljo pa dodao:

- Bili smo kompaktni u srednjem bloku, a kvaliteta naših igrača došla je do izražaja. Odrađivali smo dobro situacije jedan na jedan i tu stjecali prednost. Prvi gol sam zabio dosta sretno, lopta mi se odbila. Napokon su moje duge noge poslužile nečemu. Kod drugog gola sam samo popratio akciju Hoxhe i zabio. Čeka nas težak ritam, ali ne bojimo se toga. Ima igrača koji nisu danas ni igrali, a mogu pridonijeti ekipi.

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim je sve komentirao Bruno Goda.

- Sjajan tjedan iza nas. Sretni smo i ponosni. Držali smo se plana cijelu utakmicu, znali smo što trebamo raditi u kojem trenutku. Nije nas poremetio gol koji smo primili. Ovo je bila moja prva utakmica u Europi i jako sam sretan i ponosan jer je okrunjena pobjedom. Sad imamo utakmice svaka tri-četiri dana. Moramo se odmoriti. Imamo širinu, svi igrači su zdravi - rekao Goda.

Utakmicu je komentirao i Dinamov "zid" u obrani, Scott McKenna.

- Sretni smo, fantastično smo otvorili Europu. Važno je da nastavljamo ovako igrati. Počeli smo utakmicu jako dobro, zabili smo dva sjajna gola u drugom poluvremenu. Jako dobro smo stajali i u obrani. Svi smo se branili, od napadača pa preko veznjaka do obrane i golmana. Tako se mora igrati u Europi. Važno je oporaviti se i nastaviti pobjeđivati - rekao je McKenna.

