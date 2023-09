Junak dana u Ligi prvaka! To se nije dogodilo 14 godina, njemu nije prvi put: 'Čudesna emocija'

Nevjerojatnim raspletom Lazio je golom u petoj minuti sudačke nadoknade izborio remi protiv Atletico Madrida u susretu E skupine nogometne Lige prvaka.

Gosti su poveli u 29. minuti golom Pabla Barriosa, a izjednačio je golman Ivan Provedel (29) u petoj minuti nadoknade.

Danilo Cataldi je izveo korner, no gostujuća obrana je izbila loptu koja je ponovo došla do Cataldija. Talijanski veznjak je dodao do Luisa Alberta, a ovaj ponovo ubacio pred suparnički gol gdje je na loptu "doletio" Provedel i glavom zakucao za 1-1 i "ludilo" na olimpicu.

- Ovo je nevjerojatna emocija, nisam navikao zabijati golove. Kad sam vidio da je korner, krenuo sam naprijed, dao sam sve od sebe. Najvažnija stvar je bod, a ne moj gol - dodao je Provedel, koji je četvrti golman koji je zabio u Ligi prvaka, ali tek drugi koji je zabio pogodak, a da nije iz jedanaesterca.

Međutim, to nije ništa novo za Provedela koji je u veljači 2020. zabio gol i u dresu Juve Stabije pogodivši za 2-2 protiv Ascolija u susretu Serie B.

Prije 29-godišnjeg Provedela u Ligi prvaka je zabio i turski golman Sinan Bolat koji je u prosincu 2009. glavom zabio za Standard Liege protiv AZ Alkmaara.

Među strijelce se upisao i Nigerijac Vincent Enyeama koji je bio strijelac za Hapoel Tel Aviv u rujnu 2010. protiv RB Leipziga, ali iz jedanaesterca, te Nijemac Hans Jorg Butt koji je u LP zabio tri gola, ali sva tri iz kaznenih udaraca.