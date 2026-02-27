Obavijesti

ITO PODIJELIO DOJMOVE

Junak Genka: Teška utakmica, Dinamu smo previše dopustili

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Johan Eyckens/Belga

GENK - DINAMO 3-3 Osjećao sam se odgovornim za skrivljeni penal i nakon toga sam nužno htio to ispraviti. Zato sam i sretan što sam bio uključen u drugi pogodak i tako ispravio grešku, rekao je Junyja Ito

Admiral

Nogometaši belgijskog Genka rekli su da je utakmica s Dinamom bila teška, ali da su zasluženo prošli u osminu finala Europske lige jer su bili bolji u produžetku.

- U prvom poluvremenu nismo bili na razini, iako tada nismo puno toga izgubili. Primljeni gol netom prije poluvremena dogodio, međutim, u izuzetno lošem trenutku - izjavio je 22-godišnji branič Matte Smets nakon utakmice odigrane u četvrtak navečer.

Dinamov napadač Mounsef Bakrar zabio je za 1-0 u posljednjem trenutku prvog poluvremena.

- Tijekom pauze nas je trener ponovno motivirao i to je odmah bilo vidljivo. Nakon odmora smo zaigrali intenzivnije i stvorili više opasnosti pred golom - rekao je Smets.

Foto: Johan Eyckens/Belga

Krilni napadač Yira Sor je u 52. minuti poravnao na 1-1, ali je onda Luka Stojković dvama pogocima postavio 3-1, te tako anulirao prednost Genka iz prve utakmice u Zagrebu.

- Zbog nesretnog penala i fantastičnog gola morali smo ipak igrati produžetke - izjavio je Smets.

- Po mom mišljenju, u produžecima smo bili bolja momčad i zasluženo prošli dalje. Borili smo se kao ekipa i to nam daje puno samopouzdanja za nedjelju (u prvenstvu protiv Genta). Ovo je pravi mentalni poticaj za nas - dodao je.

Japanski krilni igrač Junya Ito zabio je gol u 101. minuti smanjivši Dinamovu prednost na 3-2.

- Osjećao sam se odgovornim za skrivljeni penal i nakon toga sam nužno htio to ispraviti. Zato sam i sretan što sam bio uključen u drugi pogodak i tako ispravio grešku - izjavio je.

Nakon što je u 105. minuti isključen Stojković, Genk je u 114. minuti došao do 3-3 golom u Daana Heymansa.

- Bila je to teška utakmica za nas. Dinamu smo previše prepustili loptu zbog čega nismo odmah ušli u svoju igru. Posebno u prvom poluvremenu, kada smo premalo igrali i kada nam je nedostajala preciznost - rekao je Ito.

Foto: Jill Delsaux/Belga

Napomenuo je da im je zato izborena osmina finala, u kojoj će igrati s Romom ili Freiburgom, donijela „veliku radost“.

- Nije to bila noć kakvu smo zamišljali - rekao je i Genkov trener Nicky Hayen.

- Šteta što smo na odmor otišli s zaostatkom, posebno jer su oni bili opasni samo iz udaraca s distance. Nikada nismo izgubili nadu, borili smo se za svaki metar, a publika nas je podržavala - izjavio je.

OSTALO

