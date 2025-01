Junak Pešić: 'Mađari su krali vrijeme, ali ja sam vjerovao da mi to možemo preokrenuti...'

Tih zadnjih 5 i pol minuta, šest, kod minus četiri, da smo pisali taj scenarij teško da bi to tako bilo, ali vjerovali smo, nismo odustali i Bog nas je nagradio, rekao je hrvatski golman Ivan Pešić nakon dramatične pobjede nad Mađarskom i plasmana u polufinale Svjetskog prvenstva.

Pešić je bio ključan akter dramatične završnice. Ušao je u igru i skupio tri obrane koje su nam dale vjetar u leđa i vjeru u veliki preokret.

Kako opisati ovu utakmicu?

- Kada se zadnji puta nisam složio s vama novinarima da smo mi favoriti protiv Mađara, ne volim tu ulogu da smo favoriti, sada vam je jasno zašto. Nismo nešto odigrali savršeno, ali borili smo se, imamo problema sa zdravljem, kidaju se maksimalno, nadam se da će Francuzi dobiti Egipat, da idemo s njima u polufinale jer će oni onda imati na sebi ulogu favorita, haha - rekao je pa dodao:

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne znam stvarno što bih vam rekao osim da sam stvarno vjerovao da mi to možemo okrenuti. Pogotovo nakon te prve obrane, bila je dovoljna da im se uvuće nervoza, pokušali su odužiti napade, krasti vrijeme, nije im pošlo za rukom, mi smo iskoristili svaku šansu u napadu i to je to.

Je li vam ovo najluđa utakmica u karijeri?

- Jedna od. Draga mi je ona protiv Francuza na Olimpijskim kada sam skinuo penal, ali ova je za veći ulog, doma je, ludilo je, ovo je bitno za samopouzdanje. Psihološki moment je bitan. Duvnjak je isto rekao svaka nam je lopta bitna, obrana i napad, isto je. Moramo se boriti i doći će sve na svoje. Ove godine uz publiku okrećemo sve u svoju korist."

Kakav je bio osjećaj imati na sebi teret 'spasitelja'?

- Dosta sam puta i Nantesu donio u ključnim trenucima prevagu, tako da sam vjerovao da ću i danas. Moraš ostati miran, Malome sam isto govorio da mora ostati miran, najbitnije je da smo mi na golu mirni, svaka lopta nam je bitna, minus tri, minus deset, svejedno je. Nevjerojatno je da su zadnje tri išle u našu korist.

Kuzmanovića zovete Mali?

- Mali, da, haha!

Na trenerskoj poziciji golmana isto iskusno ime - Valter Matošević. Daje li posebne savjete?

- I on traži da budemo mirni - samo lagano, na svakoj si lopti, doći će to. Kada uđe od tebe u gol, nekad ima nesreće, ali on kaže samo ostanite mirni. Uostalom, imam i ja puno iskustva, tako da se nadopunjujemo.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mogući deja vu s Francuzima iz 2009.?

- E bio sam ja tada! Nadam se da ćemo ih ovoga puta dobiti, dati sve od sebe, potući se s njima. Ne znamo ni hoće li oni dobiti danas, ali mislim da hoće. No, pustimo sada polufinale, dok dođe vrijeme za to.

Bio je i Duvnjak tada, zapravo samo vas dvojica iz ove garniture igrača. Znači, vi radite analizu za Francuze?

- Haha, ovo su ipak mlađi Francuzi. Mislim da nemaju nikoga oni iz te generacije, imam ja trojicu iz kluba među njima, vidjet ćemo. Bit će mi drago ako mi ne uzmemo medalju da uzmu barem oni, da netko u klub dođe s medaljom, ali nadam se da ću ja biti taj koji će s njom doći, haha.