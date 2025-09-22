Junak Vukovara bio je golgeter i za Rijeku! 'Vratio sam se u Hrvatsku kako bih uživao'

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 1991 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu. Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17., penal) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20., 56.) i Robin Gonzalez (68. minuta, penal)

Statistika Vukovar 1991 - Rijeka

Foto: Sofascore za 24sata

Junak susreta bio je bivši igrač Rijeke, Jakov Puljić (32), koji je ljetos stigao u Vukovar iz mađarskog Puskasa. Puljić je bivšem klubu zabio dva gola, i to oba za izjednačenje domaćih, koje nije proslavio iz poštovanja.

- Sretan sam zbog ovih dečki koji rade i pate. Dosad nismo ostvarili pobjedu, ali možda je stigla u najbolje vrijeme. Bit će poticaj za dalje - rekao je dvostruki strijelac za klupske stranice.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Drago mi je što dobro igram. Došao sam ovamo kako bih se vratio u hrvatski nogomet i uživao. Nadam se da će tako biti i dalje - zaključio je Puljić

Puljić je odigrao 77 utakmica za Rijeku i zabio 29 golova.