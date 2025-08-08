Obavijesti

ISTRA MU SE ZAHVALILA

Junior Istre srušio se na terenu nakon udarca u glavu, sudac junački reagirao i pomogao mu

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Istra 1961

Istra je na društvenim mrežama podijelila detalje događaja koji se zbio prošlog vikenda na prijateljskoj utakmici njihovih juniora i Radomlja. U jednom nezgodnom sudaru golman Istre Ivan Vasiljević zadobio je udarac u glavu i pao u nesvijest. Potencijalno vrlo ozbiljnu situaciju spriječio je sudac dvoboja Edin Šehić, koji je odmah priskočio u pomoć golmanu prije nego što je na teren ušla liječnička ekipa.

Objavu pulskog kluba prenosimo u cijelosti:

"Ovim putem želimo se osvrnuti na događaj koji se odvio prošlog vikenda na prijateljskoj utakmici naših juniora i NK Radomlje.
Naš vratar Ivan Vasiljević u jednom je trenutku susreta zadobio ozljedu glave te nakratko ostao bez svijesti. Iste sekunde sudac utakmice g. Edin Šehić reagirao je izrazito brzo i pravovremeno pružio Ivanu potrebnu pomoć do dolaska našeg fizioterapeuta, a kasnije i Hitne pomoći.

Želimo iskreno zahvaliti gospodinu Šehiću na požrtvovnosti i reakciji ‘hladne glave’ u ovakvim iznenadnim okolnostima. Takav sportski duh i pristup igračima i utakmici beskrajno cijenimo, a našem Ivanu želimo brz oporavak i povratak na teren. 
Ivan je obavio sve potrebne pretrage i pušten je iz bolnice nakon jednog dana, što znači da je zdravstveno stabilno te mu je potreban izvjestan oporavak. Svi smo uz tebe, dragi Ivane, a g. Šehiću čestitamo na srčanosti na terenu. Nogomet je više od igre!", objavila je Istra.

