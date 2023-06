Juniori Hajduka ostali i bez Lige prvaka, a upitan je i ostanak Budimira: 'Istječe mi ugovor'

Hajduk nije uspio i treću sezonu u nizu osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Splićani su tijekom tjedna u zaostaloj utakmici izgubili od Osijeka te tako propustili priliku da odlučuju sami o sebi. U posljednjem kolu Hajduk je slavio kod Inkera u Zaprešiću. no trebala im je i pomoć Osijeka u Maksimiru. To se nije dogodilo, Dinamo je pobijedio 4-1 i osvojio naslov.

Bili tići nisu uspjeli u trijumfalnom raspoloženju završiti povijesnu sezonu u kojoj su igrali finale juniorske Lige prvaka. Ispisali su povijest hrvatskog nogometa, ali i klupsku. Pitanje je kada ćemo opet doživjeti da jedan hrvatski klub igra finale natjecanja pod okriljem Uefe.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pobjeda u Zaprešiću je bila i oproštajna za neke igrače od juniorskog uzrasta. Dolazi nova generacija koja će pokušati nadmašiti ovu na odlasku koja je napravila čudesne stvari, no bez obzira što je ove sezone igrao finale, Hajduk sljedeće sezone neće nastupati u Ligi prvaka jer nije uspio osvojiti naslov.

Ostaje li Budimir?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Teško je bilo ekipu vratiti nakon poraza u srijedu, uspjeli smo, kontrolirali smo događanja u prvom dijelu. Malo je pao intenzitet nakon što smo čuli rezultat u Maksimiru. Odradili smo profesionalno utakmicu, dali smo nagradu ovima koji izlaze iz juniora. Izašli su iz igre i dobili su pljesak. Današnja utakmica iskontrolirana - rekao je trener juniora Hajduka Marijan Budimir za MAXSport.

Sezona je bila luda i trubulentna, kako biste vi to opisali?

- Danas smo odigrali 43. službenu utakmicu, što je jako puno. Igrači su se jako potrošili. Sezonu smo počeli stvarajući novu momčad, imali smo nekoliko poraza dok se nismo uigrali. Prvenstvo smo odradili maksimalno koliko smo mogli, ove godine je igralo 11 kadeta, što je ogromno. Prošle dvije sezone bilo ih je dva do tri. Nismo uspjeli osvojiti ove godine jer je Dinamo skupio više bodova nego prethodnih sezona. Čestitam na naslovu, bili su jako dobri cijelu sezonu. Mi s ovoliko bodova bismo osvojili da je Dinamo bio kao prošlih sezona. Ta dva boda više manje i taj gol izjednačujući gol Osijeka protiv nas u 86. minuti neće ništa promijeniti u mome mišljenju o ovoj sezoni.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Marijan Budimir je u Hajduk stigao prije četiri godine i od tada napravio nevjerojatne stvari. Nametnuo je svoje metode, taktiku i stil igre koji je postao prepoznatljiv i u Europi. Toliko i da europski velikani dolaze na Poljud s ciljem da nauče nešto. Hajdukove juniore je lansirao u nebesa, no pitanje je hoćemo li ga gledati tu i sljedeće sezone. Ugovor mu istječe krajem lipnja, a novi još nije potpisao. Hoće li se okušati u seniorskom nogometu, ostati u Hajduku ili pak pojačati omladinski pogon nekog drugog kluba, doznat ćemo uskoro.

- Mi smo napravili nešto što će teško netko ponoviti. Ušli smo u finale juniorske Lige prvaka, to je ogroman uspjeh. Dolaze nam predstavnici Arsenala, Dortmunda, Bešiktaša gledati naše treninge, kako tako jedan mali Hajduk, s jednim pomoćnim terenom, je uspio napraviti tako nešto. Kapa do poda igračima i stožeru, nitko nam ne može odnijeti taj uspjeh u Europi. Ugovor mi istječe 30. lipnja, imao sam neke inicijalne razgovore, ali ništa konkretno. Moram razgovarati s čelnicima kluba. Imam neku želju i ambiciju da će se to poklopiti. Naš je rad postao prepoznatljiv u Hrvatskoj i Europi. Mi se ne bojimo za sebe - zaključio je Budimir.