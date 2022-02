Juniori Hajduka će u srijedu od 18 sati na Poljudu u playoffu Lige prvaka odmjeriti snage protiv madridskog Atletica.

Momčad trenera Marijana Budimira u prva dva kola eliminirala je sjevernomakedonsku Skhendiju i bjeloruski F.C. Minsk. Bijeli su pritom ostvarili tri pobjede i remi, uz gol razliku 9-2.

Juniori Atletica su do playoffa stigli iz natjecanja po skupinama. Momčad Fernanda Torresa bila je drugoplasirana u skupini B, osvojivši pritom 10 bodova – tri pobjede, remi i dva poraza. Isti učinak imao je i trećeplasirani Porto, dok je pobjednik skupine bio Liverpool s 11 bodova.

S obzirom na to da je Hajduk prvak države, u ovoj će utakmici biti domaćini. Na Poljudu su već danima redovi za ulaznice na koje su brojni čekali i po pola sata. Kapacitet je ograničen zbog epidemioloških mjera na 40 posto odnosno oko 13.000 ulaznica.

- Zasad smo prodali nešto više od 3000 mjesta, uključujući i pretplatnike pa ima dovoljno ulaznica za one koji žele doći pogledati. Redovi su po cijeli dan, od jutra do mraka, ali to ide relativno brzo - rekao nam je Teo Prkić, šef Hajdukova odjela za članstvo.

- S obzirom na iskustvo s Osijekom, ovo me ne iznenađuje. Ovo je dokaz na koji su način ljudi vezani uz Hajduk, koliko ga vole i koliko im nije teško stajati po pola sata za ulaznicu - dodao je.

Redove juniora Hajduka pojačat će i dvojica prvotimaca, Stipe Biuk i Marin Ljubičić.

Prijenos utakmice šesnaestine finala Lige prvaka mladih između Hajduka i Atletica bit će na Areni Sport 1 od 18 sati.