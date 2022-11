Jupe dobio pljesak u Beogradu: Došli smo spašavati živu glavu

Danijel Jusup (61) priredio je senzaciju u Pioniru pobijedivši s košarkašima Zadra Crvenu zvezdu nakon 12 godina, bilo je 98-96 u šestom kolu ABA lige. Zadranima je to uspjelo bez najboljeg igrača Luke Božića, kojemu su čudni propisi lige odnijeli nagradu za MVP-a listopada.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iskreno, nismo se nadali ovakvom rezultatu. Zvezda je igrala u petak, mi smo u petak odigrali tešku utakmicu. Osim toga, nismo koristili Božića. Došli smo ovamo spašavati živu glavu. Kad si sam protiv Zvezde, pali, ne čekaj - rekao je trener Jusup i nastavio:

- Momci su imali dobar šut, visok postotak ubačaja za tricu (40 posto, op.a.). Bili smo bolji i u skoku. Presretan sam, što reći? Vidio sam da je međusobni omjer bio 16-2, sretan sam što je ovo treća pobjeda i što sam ja na čelu te momčadi.

Euroligašu je to bio prvi poraz u ABA ligi u petoj utakmici, a Zadar je na četiri pobjede i dva poraza. Antonio Jordano predvodio je s 23 koša, pet asistencija i dva skoka, Dario Drežnjak dodao 22 uz šest skokov i pet asistencija, Marko Ramljak 20 uz sedam skokova i šest asistencija. I Karlo Žganec i Arijan Lakić bili su dvoznamenkasti.

Prednost gostiju u 27. minuti bila je velikih 19 razlike, na koncu je završilo samo +2, a beogradska publika pljeskom je ispratila Zadrane s parketa i pokazala što misli o igri Jusupove momčadi.

- Osjećaj je super. Presretni smo, došli smo skromno. Ali kad se utakmica otvori, to je košarka i njena ljepota. Ušli su neki šutevi i čestitam momcima, treba ovo izdržati do kraja. Igrali smo protiv euroligaške momčadi, ovo je najveća pobjeda u sezonu - dodao je trener Zadra kojemu je to šesti mandat u Krešimirovu gradu.

Najčitaniji članci