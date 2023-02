Juranovićeva savršena partija za pamćenje: Očarao navijače

Union Berlin godinama je bio u sjeni gradskog rivala Herthe Berlin. Osnovan je 1966. godine na području tada Istočne Njemačke. Igrao je u tamošnjoj prvoj i drugoj ligi, a nakon rušenja berlinskog zida, klub je bio zavaljen na marginama druge i treće lige. Do prije nekoliko godina, povijesni plasman u Bundesligu bio je san, a europska natjecanja? Pa o tome se nitko nije ni usudio sanjati.

No, klub je doživio renesansu u posljednje četiri godine. Ne samo da se plasirao u Bundesligu, uspostavio dominaciju nad rivalom Herthom, već je ove sezone legitiman kandidat za naslov prvaka Njemačke. Puše za vratom prvoplasiranom Bayernu (43), a najuspješnija sezona u povijesti sinoć je otišla na još jednu razinu više. Klub je u povijesnoj utakmici pobijedio Ajax 3-1 i plasirao se u osminu finala Europske lige! Union Berlin je najveća senzacija njemačkog nogometa, sada već i europskog, a bitan kotačić ovog otkrića je i hrvatski reprezentativac Josip Juranović.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Sjećamo se kako je na svjetskom prvenstvu strpao u džep Viniciusa i odigrao utakmicu za pamćenje, ali predstava protiv Ajaxa bila je još savršenija. Jura je zabio prvijenac za 2-0 pa potom i asistirao za konačnih 3-1. Navijači Union Berlina na društvenim mrežama ne mogu vjerovati da je njihov klub ovakvog igrača platio 'tek' osam milijuna eura. Igra kao da je tu godinama.

Jura je po SofaScoreu bio uvjerljivo najbolji igrač utakmice s ocjenom 9.1. Osim gola i asistencije, bio je maestralan u obrani. Čvrst i nepogrešiv, osvojio je četiri od četiri duela, oduzeo četiri lopte, najviše na utakmici. Imao je tri ključna dodavanja i uz to je kreirao dvije velike prilike. Bio je konstantna opasnost za Ajax na desnoj strani, ma cijelu utakmicu neumorno je 'špartao' po desnoj strani poput tek natankanog Ferrarija. Bila je to jedna od njegovih najboljih utakmica u karijeri i to protiv nizozemskog velikana.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Juranović je primjer nogometaša koji je morao proći kroz drvlje i kamenje kako bi se domogao najveće pozornice. Od trećeligaša Dubrave, Hajduka, Legije i Celtica došao je do reprezentacije i bundesligaša.

Prije osam godina, u Zagrebu su organizirali program Nike Chance za talentirane nogometaše. Brojni talenti, koji su došli iz niželigaških klubova, pohrlili su na jedan zagrebački blatom okovani teren.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Među brojnim potencijalima, najbolji je bio 19-godišnjak iz zagrebačke Dubrave. Osvojio je put u nogometni kamp u London, dobio na poklon dres od hrvatske reprezentacije pa se fotografirao s Marijem Mandžukićem i Mateom Kovačićem.

- Očekujem sve najbolje i, ako Bog da, da jednom igram u repki - kazao je zaigrani 19-godišnjak koji nije mogao maknuti osmijeh s lica. Njegovo ime je Josip Juranović.

Koliko god su se njegove riječi tada činile neostvarivima, on je jedini vjerovao u njih. I svaki dan radio za njih. Osam godina kasnije, taj 19-godišnjak danas ima 27 godina i igra za hrvatsku reprezentaciju, nosi brončanu medalju oko vrata i briljira u bundesligaškom klubu.

Juranović živi najljepše snove. A on je dokaz da od njih nikada ne treba odustati.

