Jurčević i Čeko vozili na istu vozačku: Pa kad smo bili slični

Nikola Jurčević s Dinamom će potpisati ugovor na godinu i pol. S Jurom su čelnici Dinama pregovarali dok je na klupi sjedio Mario Cvitanović, a jučer je stigla i službena potvrda.

- Doveli smo trenera koji ima energiju i ima viziju. Imamo šest bodova prednosti, dobru momčad, bolji raspored i uvjeren sam da ćemo s Nikolom doći do naslova - rekao nam je Tomislav Svetina, potpredsjednik kluba iz Maksimira.

Raspored je dobar, Dinamu slijede Rudeš, Inter, Istra i Cibalia, a onda idu tri paklena kola - Osijek, Hajduk i Rijeka.

S njim smo se prošetali do druge lige Jugoslavije

Dolazak Jurčevića posebno je razveselio Ivu Šuška, direktora omladinske škole Dinama, koji je Jurčevića vodio početkom 90-ih u Zagrebu.

- U Zagreb smo ga doveli ja i pokojni sportski direktor Dražan Jerković. S Nikolom smo se u momčadi doslovno ‘prošetali’ međurepubličkom ligom i ušli u drugu ligu Jugoslavije. On je bio najbolji strijelac i međurepubličke i druge lige - prisjeća se Šušak i nastavlja:

- Kao igrač bio je vrlo karakteran i odgovoran. Jedno vrijeme ga nije htio gol, ulazio je u prilike i promašivao. Govorio sam mu da se trudi, da će golovi doći. Moj prijatelj, pokojni Vlatko Marković, tad mi je rekao: ‘Pa ti voliš Juru kao da ti je izvanbračni sin, kod tebe uvijek igra, a sad baš i ne zabija’. Nakon tih Vlatkovih riječi Jura je na sljedećoj utakmici u Ljubljani zabio pet golova.

Foto: NK Zagreb

Čeko: Zaustavi me policajac i kaže: 'Jurčeviću, vozi dalje'

Šušak je tad u momčadi imao i Renata Jurčeca, koji je bio kapetan, a bio je tu i Niko Čeko.

- Pa godinu dana sam vozio automobil na Nikolinu vozačku! Bili smo slični, obojica smo imali dugu kosu. Jednom me u Gajnicama zaustavio policajac. Dao sam mu vozačku, on ju je pogledao i rekao: ‘Vozi, Nikola Jurčeviću’ i nasmijao se jer me prepoznao - kaže nam Čeko.

Foto: NK Zagreb

Renato Jurčec bio je kapetan novom treneru Dinama početkom ‘90-ih u Zagrebu.

- On je bio klasa od igrača. Imao je puno dobrih strana, a one male loše znao je sakriti. Bili smo prava klapa. Nas desetak je stalno izlazilo u grad. Čak smo zajedno Jura i ja stavili naušnicu. Bila je to ideja Dražena Biškupa, još neki igrači su stavili naušnicu sa mnom i Nikolom - kaže Jurčec.

Jurčević je na terenu uvijek bio lako prepoznatljiv. Duga kosa, spuštene štucne i popularne “bicke” ispod hlačica. Terenom bi jurio kao vjetar, za njega nije bilo izgubljene lopte.

Uostalom, asistent je kultnih golova Davora Šukera, onog u Palermu protiv Italije, kad mu je glavom prebacio loptu za vodstvo Hrvatske, i na Old Traffordu 1996., kad je upornošću oduzeo loptu Sammeru i Freundu za izjednačenje u četvrtfinalu EP-a.

Jura je bio blizu Dinama i 2010., no dolazak je propao. Tad je Zdravko Mamić rekao i nekoliko ružnih o Jurčeviću, napao ga da je poslao SMS “Sramite se” njemu i bratu, no čini se da su sve to izgladili.