'Jurčević najslabija karika? O njemu imam visoko mišljenje'

Trener Hajduka Željko Kopić miran je i samouvjeren uoči najvećeg derbija hrvatskog nogometa. Vjeruje u svoju momčad, koja je po njemu u jako dobrom stanju, kako fizički, tako i taktički, koncentriran na ono što ga čeka u nedjelju. Nije ga iz uobičajene kolotečine izbacila i provokacija kolege, koji je na opće čuđenje upitao je li Nikola Jurčević najslabija karika ovoga Dinama?!

- O Nikoli Jurčeviću imam jako visoko mišljenje, on je sa Slavenom Bilićem radio na jako visokoj razini, vodili su ozbiljne klubove, postizali su ozbiljne rezultate... Tek je došao u Dinamo i protekom vremena slika njegove igre i rezultat će biti puno jasnija i vidljivija.

Vjerujete li da ćete u nedjelju doći na -2 boda od Dinama?

- Vidjet ćemo što će utakmica donijeti, vidjet ćemo ishod i znati gdje smo i što smo napravili.

Hoćete li posebno paziti na Soudanija?

- Soudani ima visoku kvalitetu, to je pokazao puno puta do sada, a na nama je da individualnom i momčadskom igrom, razinom funkcioniranja u obrani onemogućimo Dinamu da nas dovede u probleme. Želimo kontrolirati utakmicu, i bez obzira na sastav Dinama budemo koncentrirani samo na sebe i svoju izvedbu.

U proljeće ste osvojili sedam bodova više od Dinama. Možete li nastaviti takvim rimom, i na koncu biti prvi?

- Ne bavim se zbrajanjem bodva, naš cilj je igrati i pobjeđivati, a to što smo osvojili više bodova od njih je lijepo, i pokazatelj je da sve ovo skupa što radimo i te kako ima smisla. No to ne znači previše u ovoj jednoj utakmici, ona je izolirana, sama za sebe, i tako je i pripremamo.

Kako vi osobno čekate najveću utakmicu u svojoj karijeri?

- Utakmica je velika, igramo derbi, igramo na Poljudu, pred svojim navijačima, u fantastičnoj atmosferi, ali meni je svaka utakmica jednaka, od one prve u Puli, do ove. Sve su mi jednako važne. Da nije tako, ne bi ni došli do ovdje gdje smo sada. Ja sam trener Hajduka na svakoj utakmici, svaka mi je jednako bitna...

Caktaš se vraća u momčad, koliko vam je to važno?

- Napokon imamo širinu kadra, na svim pozicijama smo dobro pokriveni, forma momčadi je u porastu, izgledamo sve bolje i imamo sve preduvjete da u nedjelju odigramo dobru utakmicu.

Prihvaćate li ulogu favorita?

- Ne bih procjenjivao u kakvom smo stanju u odnosu na njih. Psihološki, kondicijski i taktički smo dobri, ali derbi nosi svoje specifičnosti i teško je nekoga staviti u ulogu favorita. Mi smo dobri, dobra je energija, povezanost između igrača kao grupe, na račun svega toga u nedjelju možemo biti na potrebnoj razini.

Da vam je netko rekao zimus da ćete sada biti na -2, biste li mu vjerovali?

- Nisam o tome razmišljao. Došao sam s velikom vjerom u svoje znanje, rad, stožer i igrački kadar. To se nije promijenilo, svaku utakmicu pripremamo na isti način, ne zbrajamo bodove, nego se koncentriramo na protivnika i na to da igrači pokažu najbolje što znaju.

Gyurcsó je statistički gledano najstandardniji igrač Hajduka, jeste li iznenađeni njegovim učinkom i kolika je vaša uloga u svemu?

- Kad je dolazio, bio je jedan od onih za koje znaš da ima visoku razinu talenta, međutim neke stvari u karijeri nisu mu išle pravim smjerom. Zadnjih 6 mjeseci u Poljskoj nisu bili u skladu s očekivanjima. Bilo je očito da nije u pravoj formi, ali radio je cijelo ovo vrijeme jako dobro, trebalo mu je i razdoblje prilagodbe na klub i grad. Prošao je tu fazu na najbolji mogući način, igra jako dobro, a sebe ne bih stavljao u kontekst toga tko je zaslužan.

Hajduk godinama nije bio u borbi za titulu. Što činite da momčad ne podlegne psihološkom pritisku, da se ne ponove porazi golovima primljenima u zadnjim sekundama?

- Na nama je da budemo maksimalni o stabilni u svakom segmentu. Vjerujem da ćemo uspjeti zadržati stabilnost i balans u svakom trenutku utakmice, bez obzira igra li se prva, 38. ili 90. minuta.

Što je novoga Dinamu donio Nikola Jurčević?

- Imaju visoku defenzivnu stabilnost, vide se neke nove taktičke zamisli, ali sve ćemo mi to izanalizirati i predočiti igračima.

Je li došlo vrijeme da igrate svoju igru, da oni razmišljaju o vama, a ne obratno, da se prilagođavate Dinamu?

- Svaka utakmica sa sobom nosi dio onoga što želiš, i da držiš svoje, ali u svakoj se utakmici moraš adaptirati i na protivnika. Porastom svoje kvalitete i adaptacija je sve manje potreba. Napravit ćemo sve da se što bolje adaptiramo, ali ono što radimo se neće mijenjati, to nije naša ideja. Nešto se pita i protivnika, nekad je to manje, nekad više vidljivo.

Utakmica traje 90+ minuta, ali navijači će tražiti juriš od prve minute. Kako to pomiriti?

- Treba biti stabilan, veliki broj utakmica se odlučuje u detaljima gdje je koncentracija važna, ali i kroz taktički i kondicijski aspekt, gdje smo po svim pokazateljima u dobrom stanju. Moramo raditi na onome što smo pripremili, presing na loptu, pritisak na zadnju liniju, brza tranzicija, kvalitetan posjed kroz pozicijsku igru... Na tome radimo, i vjerujem da ćemo pokazati u nedjelju na derbiju...

Dinamu bi bio dovoljan i jedan bod, kakav Dinamo očekujete, možda zatvoreniji?

- Mi kalkulirati nećemo, bez obzira na bodovnu sliku. Naš cilj je biti pravi, napraviti sve da se pobjedi. Vidjet ćemo kako će Dinamo doći ovdje, s kojim sustavom, s kojih početnih 11, to ćemo tek vidjeti.

Kazali ste da je vrijeme za igru s tri špica, hoćete li tako igrati i protiv Dinama?

- To se odnosilo na utakmicu s Cibalijom. Procjena je da je s obzirom na naše zahtjeve i snagu protivnika to najoptimalnija varijanta. Što se tiče Dinama, tek ćemo vidjeti što će biti najoptimalnije i najbolje. Kod mene je i to opcija, tome težimo od početka.