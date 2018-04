Kulušić: Suci su ručali na račun Hajduka? I gdje je tu problem?

Navijači su rekli svoje, a sada su na potezu članovi Nadzornog odbora Hajduka koji moraju odlučiti hoće li i drugi put zaštititi Ivana Kosa, ili će popustiti pod pritiskom optužbi i dokaza koji su im servirani s tribina.

Prvi put kad su navijači tražili Kosovu smjenu NO je bio podijeljen, a podijeljeni su i danas. Većina je neodlučna, ne mogu se odrediti je li Kos naredio nešto što izlazi iz okvira uobičajenog i normalnog ponašanja prema sucima, ili nije.

I traže dodatne dokaze i potvrde.

Ako postoji nešto dobro u cijeloj ovoj zbrci, onda su to činjenica da je Torcida zatražila smjenu demokratskim putem, a ne nasilno, i odluka Nadzornog odbora da sve skupa prolongira do nedjelje, do kada imaju priliku u miru prikupiti sve relevantne informacije

U nedjelju će Ivan Kos izaći pred članove Nadzornog odbora kako bi im osobno pojasnio što se događalo, jesu li suci imali 'uobičajen tretman', ili je netko po njegovom nalogu ili bez njega izašao iz uobičajenih okvira ponašanja i gostoprimstva, u namjeri da 'suci promjene raspoloženje prema Hajduku'.

A što su to uopće uobičajene norma ponašanja u hrvatskom nogometu? Klubovi su do prije nekoliko godina imali obvezu organizacije smještaja i prehrane službenih osoba, no tu je obavezu HNS preuzeo na sebe, ali je ostala praksa da netko iz kluba domaćina dočeka suce i počasti ih ručkom, te im nakon utakmice podijeli klupske suvenire.

'Mislite da će drugačije suditi zbog jedne večere?'

- Ne postoji zabrana ili odluka prema kojoj suci ne bi smjeli otići na ručak ili večeru s predstavnikom kluba domaćina. Nisam provjeravao, ali vjerujem da je takva praksa u svim našim prvoligaškim i drugoligaškim klubovima, ali i u Europi. Klubovi koji igraju europska natjecanja imaju čovjeka koji je zadužen za brigu o službenim osobama, i njihove troškove snosi klub domaćin, dok suce prati domaći sudac koga odredi HNS, i njihove troškove pokriva UEFA – kazao je prvi čovjek sudačke organizacije Ante Kulušić.

- Što se tiče darova, uobičajena je praksa da službene osobe na poklon dobiju neki klupski suvenir, značke, privjeske, zastavice, dresove... Ne vidim tu ništa sporno. Zar netko stvarno misli da će sudac imati drugačiji tretman prema nekom klubu zbog jedne večere? - dodao je Kulušić.

No činjenica je da u mandatu bivšeg predsjednika Marina Brbića ta praksa nije postojala, odnosno, od kad je obavezu organizacije smještaja i prehrane sudaca na sebe preuzeo HNS, Hajduk više nije dočekivao i častio suce.

Važan je i podatak kada je Kos promijenio tu praksu, od prvoga dana mandata kako on tvrdi, ili tek nakon što je shvatio da će ga samo rezultat i trofej ostaviti na funkciji, pa se odlučio 'približiti sucima'.

Najvažnije od svega bit će svjedočenje osoba koje su ispred Hajduka dočekivale i ugošćavale suce, a s nekima od njih su navodno bili i na koncertu Saše Matića, što navijači smatraju potpuno neprihvatljivim ponašanjem i praksom.

Ako je to rađeno u privatnom angažmanu i bez znanja predsjednika Kosa, to baca potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj, no ako se pokaže da je sve rađeno uz Kosovo znanje i po njegovom nalogu, a za što navijači navodno imaju dokaze i svjedočenja, onda je sve jasno.

Ključna je informacija i kako su nadoknađeni troškovi čašćavanja sudaca, odnosno tko je, kako, i s kojim opravdanjem podizao novac s klupskog računa, i kako je to opravdao.