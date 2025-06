Jurčić bez dlake na jeziku: Želim vidjeti odgovornost jer Dinamo nije prvak. To je neoprostivo

Cijelo vrijeme tvrdio sam da Dinamo ima dvije momčadi s kojima bi mogao biti prvak, riječi su hrvatskog trenera Krunoslava Jurčića (55), koji je imao sjajnu sezonu na klupi egipatskog Pyramidsa, s kojim je osvojio afričku Ligu prvaka i u kontroverznoj završnici ostao bez titule egipatskog prvaka.

Jurčić je tijekom svoje 20-godišnje trenerske karijere imao i tri mandata u Dinamu, a bivši strateg "modrih" gostovao je u Podcastu Inkubator gdje je dao svoj komentar u tek završenoj HNL sezoni.

- Cijelo vrijeme sam tvrdio da Dinamo ima dvije ekipe da bude prvak. Neshvatljivo mi je da veliki klub promijeni četiri trenera u sezoni. To je kao kad slon ugazi u stakleni izlog, tako su se ponašali ljudi koji su vodili klub. Oni su najveći dobitnici dolaska Zvonimira Bobana, oni su sada digli ruke jer su jedva čekali izaći iz tog staklenog izloga, sve su polupali - rekao je Jurčić i nastavio...

- Nemoguće je da Dinamo nije prvak. To je apsolutno nemoguće. Oni sad mogu pričati da je to nebitno pa ćemo početi sada sve ponovno… To je nemoguće! Prije svega, to je veliki financijski gubitak. Ne sviđa mi se ovaj način, Dinamo nije prvak, idemo dalje... Želim odgovornost! Dinamo ima dvije ekipe za osvajanje prvenstva Hrvatske, a ne može biti prvak. Trebala mu pobjeda protiv Gorice ili Lokomotive. To su stvari koje su neoprostive - zaključio je.

Trener Pyramidsa poručuje kako bi on poludio da je usred sezone ostao bez nekoliko glavnih igrača, kao što je bio slučaj Radomiru Đaloviću u Rijeci.

- Ne bih želio umanjiti vrijednost Rijeke, Miškovića i Đalovića. Oni su iskoristili šansu koja im se pružila. Oni su na polovici prvenstva prodali 3-4 najvažnija igrača i to konkurentu, Dinamu. Ja kao trener bih poludio. Zato im odajem veliko priznanje. Ukazala im se šansa i iskoristili su je. To je ogromna kvaliteta. Dupla kruna, kapa do poda zbog toga - izjavio je.

O Hajduku nije trošio puno riječi.

- Neću o Hajduku. Dok ne naprave dva terena za treniranje, zakleo sam se da neću pričati ništa o Hajduku. Onog trenutka kad naprave dva pomoćna terena, onda ću početi pričati o Hajduku i smatrati da su ozbiljan klub. Ustrajat ću na tome i neću ništa više reći o Hajduku.