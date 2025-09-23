Obavijesti

SVLADALI SAUDIJCE

Jurčić i njegov Pyramids složili još jednu senzaciju. Stigli su do polufinala novog Fifinog kupa

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Egipatski Pyramides je na čelu s Krunom Jurčićem pobijedio Al-Ahli i ušao u polufinale Internacionalnog kupa. Fiston Mayele zabio je hat-trick i odveo svoju momčad u završnicu još jednog turnira

Nova senzacija Krune Jurčića i njegovog Pyramidsa! Momčad bivšeg trenera Dinama je stigla do polufinala drugog izdanja Fifinog Interkontinentalnog kupa. Pyramids je s 3-1 svladao Al-Ahli i tako stigao na korak do novog finala. Za Jurčićevu momčad je briljirao Fiston Mayele koji je zabio hat-trick.

Prvi gol je Mayele zabio u 21. minuti, ali se klub iz Saudijske Arabije vratio pred sam kraj prvog dijela golom Ivana Toneya iz penala. Al-Ahli je pritiskao, ali nikako nije uspio slomiti otpor Egipćana te je u zadnjih 20 minuta stigla kazna. U samo četiri minute je Mayele zabio dva gola i donio pobjedu svom klubu. Svoj drugi gol je zabio u 71., a treći u 75. minuti je egipatska momčad do kraja izdržala i prošla u polufinale.

Pyramids će u polufinalu igrati protiv pobjednika meksičkog Cruz Azula i momčadi koja osvoji Copu Libertadores. Ta utakmica igra se 10. prosinca, a tri dana kasnije Pyramids igra protiv pobjednika. Ako Pyramids i to prođe, u finalu ga čeka moćni PSG.

Fifa Interkontinentalni kup u kojem nastupaju prvaci svih konfederacija, s time da europski prvak odmah ide u finale, dok se druge momčadi u međusobnim utakmicama bore za finale. Ovo je drugo izdanje natjecanja, a prošle godine je prvak bio Real Madrid. Ovo natjecanje se tretira kao godišnje natjecanje nižeg ranga u odnosu na novi, četverogodišnji, format Svjetskog klupskog prvenstva.

