Jurčić kod Valentine Miletić priznao: Vrsaljku zbog crvenog kartona propao transfer u City

Bivši trener Dinama Kruno Jurčić gostovao je kod Valentine Miletić u emisiji 'Druga strana medalje', gdje se prisjetio dramatičnog uzvrata protiv Malmöa u play-offu Lige prvaka 2011. godine. Dinamo je na Maksimiru pobijedio 4-1, a u Švedskoj je prošao kroz pravu dramu. Malmö je slavio 2-0, no Zagrepčani su sačuvali ukupnu prednost i izborili grupnu fazu Lige prvaka.

U središtu priče bio je tada 19-godišnji Šime Vrsaljko. On je dobio crveni karton početkom drugog poluvremena, a bivši trener Dinama otkrio je što je sve bilo pripremljeno za njega nakon utakmice.

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Na utakmicu je došao sportski direktor Manchester Cityja. Nakon utakmice Šime je trebao ići na avion i potpisati za Manchester City. Roberto Mancini tada je bio trener Cityja - ispričao je Jurčić i opisao trenutak koji je sve promijenio.

- Igra se pedeset i neka minuta. Prvu utakmicu dobili smo 4-1, rezultat je 0-0 i to je normalna utakmica koju samo treba završiti. Njihov igrač bio je ozlijeđen i moji igrači gurnuli su loptu prema autu da je izbace, ali netko ju je gurnuo nedovoljno jako i ona je stala prije linije. igrači Dinama čekaju da sudac dopusti pomoć njihovom igraču. Međutim, njihov igrač natrčava, uzima loptu i kreće prema našem golu. Ide Šime Vrsaljko - crveni karton. Nakon toga bilo je 2-0 i mi smo bili blizu ispadanja - ispričao je Jurčić.

Dinamo je ipak izdržao i prošao dalje, ali Vrsaljkov crveni karton, prema Jurčićevim riječima, imao je mnogo veće posljedice od same utakmice. Posebno se sjeća scene koja je uslijedila nakon prolaska.

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- Poslije utakmice Šime Vrsaljko se popne na stol i pjeva pjesmu 'Nije u šoldima sve'. To mi je ostalo. Zdravko ga skida sa stola jer je u tom trenutku propao taj transfer. Bio je to ogroman novac - otkriva Jurčić i otkriva i reakciju Roberta Mancinija.

- Mancini je pitao je li igrač u tom trenutku razmišljao o treneru. Zamislite to. Mancini je tom sportskom direktoru postavio pitanje je li igrač u pedeset i nekoj minuti razmišljao o treneru i o tome što će se dogoditi poslije toga - rekao je.

Vrsaljko je nakon toga ostao u Dinamu još gotovo dvije godine. U ljeto 2013. otišao je u Genou, a kasnije je preko Sassuola stigao do Atletico Madrida i izgradio veliku reprezentativnu karijeru.