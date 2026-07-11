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O IZJAVAMA COURTOISA

Jurčić: To je bila sramotna i alibi izjava. Inače je sjajan golman...

Piše Ivan Kužela,
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Jurčić: To je bila sramotna i alibi izjava. Inače je sjajan golman...
Foto: HRT/Screenshot
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Courtoisova ozljeda i izlazak iz igre skupo su koštali Belgiju protiv Španjolske, a Jurčić je njegovu izjavu nakon utakmice oštro kritizirao. Nazvao ju je sramotnom i alibi pričom nakon debakla

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Španjolska je drugi polufinalist Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Belgije u petak (2-1). Veliki obol toj pobjedi imao je Thibaut Courtois, odnosno njegova ozljeda zbog koje je izašao iz igre. Njegova zamjena Senne Lammens nije dobro reagirao kod pogotka Mikela Merina, odnosno udarca Paua Cubarsíja prije nego je Arsenalov topnik završio akciju golom. Belgijski golman izjavio je da je mogao nastaviti, ali da je svejedno izašao. To je u HRT-ovoj emisiji Americani oštro kritizirao hrvatski trener Krunoslav Jurčić.

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Belgijski golman je šokirao stručnjaka izjavom.

- Osjetio sam veliku bol u kvadricepsu kod ispucavanja lopte. Rekao sam stručnom stožeru da osjećam bol pri dugim ispucavanjima, iako nisam imao problema s time da ostanem na golu. Na kraju je izbornik odlučio izvaditi me iz igre. To nije problem jer je momčad iznad svega.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: GARY VASQUEZ

Jurčić je njegovu izjavu smatrao sramotnom. 

- Ovo je sramotna izjava, sramotna. Bio je sudionik tako bitne utakmice i sad je on kao htio ili nije htio, mogao ili nije mogao, a eto trener je odlučio. Tipična alibi izjava, sramotna za njegov nivo. Inače je izvanredan vratar, ali ova izjava poslije utakmice je na jako niskom nivou.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: KIYOSHI MIO

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