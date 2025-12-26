Obavijesti

POHVALIO POLJAKA

Jurgen Klopp: Kad bi svi igrači bili kao Lewandowski, svijet nogometa bi bio potpuno lud...

Foto: Bernd Thissen/DPA

Suradnja Kloppa i Lewandowskog trajala je četiri sezone, a u tom razdoblju je Poljak zabio 103 gola u 187 nastupa. Njemački trener vodio je "crno-žute" od 2008. do 2015. i osvojio dvije Bundeslige te igrao finale Lige prvaka 2013.

Njemački trener Jürgen Klopp jedan je od najboljih na svijetu, a najveće stvari ostvario je vodeći Borussiju Dortmund i Liverpool. Nijemca su pitali koga bi izdvojio od igrača koje je vodio u karijeri. 

- Ne bi bilo pošteno to reći ni za koga drugog osim za Lewyja. Ono što je napravio od svog potencijala i kako je sam sebe gurao da postane igrač kakav je danas, to je izvanredno. Da se svi nogometaši razvijaju kao on, nogometni svijet bio bi potpuno lud - rekao je Klopp i dodao:

- Napravio je svaki korak koji je morao da bi postao ova gol-mašina. Točno je znao što treba učiniti u svakoj situaciji. On je apsolutni stroj. Trebao bih zahvaliti njemu i svim ostalim igračima koji su učinili da izgledam kao jako dobar trener. 

Foto: Matthias Balk/DPA

