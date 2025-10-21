Jusuf Nurkić izgubio sudski spor u Hrvatskoj. Dužan je 5,5 eura

Jedan od najboljih bosanskohercegovačkih reprezentativaca, Jusuf Nurkić, našao se u škakljivoj situaciji. Kako navode mediji u BiH, Općinski sud u Zagrebu donio je rješenje o ovrhi nad njegovom imovinom zbog duga od 5,45 eura za neplaćeni račun za plin. Vijest je prvi prenio portal Imperijal.net, a radi se o vili na sjajnoj lokaciji u Zagrebu.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kako navodi Imperijal, luksuzna vila, koja vrijedi nekoliko milijuna eura, se nalazi u Bosanskoj ulici 44, a Nurkić ju je sa suprugom kupio 2023. godine. Također navode da je košarkaš vilu iznajmio Ruskom veleposlanstvu u Zagrebu te je i dalje pod najmom te kako je tvrtka Međimurje-plin iz Čakovca pokrenula ovrhu zbog neplaćenog računa iz siječnja ova godine. Nurkiću je naloženo da dug mora platiti u roku od osam dana, uz zakonski propisane zatezne kamate te 25 eura sudskih troškova, ako želi izbjeći ovrhu. Ona se, prema sudskom rješenju, može provesti nad njegovom imovinom, uključujući i vilu.

"Dakle, nešto prije dubrovačkog vjenčanja pa je zato u vlasničkom listu i upisano djevojačko prezime Emine Durić koja se sada preziva i Nurkić. Na kraju istaknimo da kada se upiše kućni broj zagrebačke vile bračnog para Nurkić odmah se vidi kako je to sjedište Ruskog veleposlanstva u Zagrebu. Samim tim je čudno kako Međimurje-plin koje tek vrši opskrbu plinom zagrebačkih kućanstava od početka godine ima evidentiranog Nurkića kao dužnika, a ne njegove diplomatske podstanare", stoji u tekstu Imperijala.

